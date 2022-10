Visoki ukrajinski zvaničnik govorio je o logorima smrti!

Izvor: Profimedia

U 21. veku Rusija je vratila koncentracione logore i želi da natera milione Ukrajinaca u egzil, izjavio je u sredu u Zagrebu šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak. Učestvovao je putem video linka na sastanku ombudsmana država Krimske platforme i predstavnika institucija za ljudska prava na temu "Bitka za ljudska prava. Krim. Ukrajina. Svet". Sastanak je održan dan nakon parlamentarnog samita Krimske platforme, kome su prisustvovali lideri parlamenata pedeset zemalja.

"Danas, u 9. mesecu, u totalnom ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, moram da kažem da su se logori smrti vratili u Evropu u 21. veku", rekao je Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

On je dodao da takvi logori postoje u Rusiji i u okupiranim delovima Ukrajine. "Teško je poverovati, to vam ne pada u glavu, ali je činjenica", rekao je on. U ovim logorima Ukrajinci su brutalno mučeni, primorani su da gladuju i nemaju pristup lečenju, a ponekad ih ubijaju direktno, nastavio je Jermak.

"Aušvic je postao jedan od mnogih simbola nacističkih zločina, a Olenjivka će postati jedan od mnogih simbola zločina rašista", rekao je on, misleći na ukrajinski grad pod okupacijom Rusa optuženih da su tamo ubili mnoge ukrajinske vojnike i nazivajući rusku vojsku uobičajenim ukrajinskim imenom koji kombinuje reči "Rusi" i "fašisti".

Jermak je rekao da je svet upoznat sa ruskim zločinima kroz scene masovnih grobnica u Buči, ali da se oni otkrivaju u gotovo svakom oslobođenom ukrajinskom gradu. Danas, napadima na ključnu infrastrukturu, Rusi žele da pretvore milione Ukrajinaca u izbeglice, kako bi "umirali na hladnoći i u mraku", zaključio je on.

Ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec istakao je na sastanku da "nažalost, živimo u vremenu kada diplomatija ne igra veliku ulogu" jer Rusija, kao zemlja agresor, "pokazuje da kada imate nuklearno oružje i moćnu vojsku, možete nametnuti svoja pravila celom svetu". Lubinec je dodao da je zbog toga međunarodno humanitarno pravo danas "samo reč na papiru", ali je zahvalio braniocima ljudskih prava iz celog sveta koji su učestvovali na sastanku i izrazili solidarnost sa Ukrajinom i izneli predloge za dalje zajedničko delovanje.

"Rusija se bori protiv demokratskog sveta, a sve je počelo sa Krimom i nastaviće se dok se tamo ne promene zastave, dok ne postanu plavo-žute. Demokratski svet mora pokazati da ima snage da pobedi. Moramo da se borimo za ljudska prava i tu je naša uloga ključna", rekao je on.