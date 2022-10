Papa Franja je rekao da i sveštenici i časne sestre gledaju po*nografiju!

Sveštenici i časne sestre gledaju pornografiju onlajn kao i svi drugi, rekao je papa Franja ove nedelje budućim sveštenicima Rimokatoličke crkve. "Čak su i crkvene vođe napaljeni mali đavoli, kaže papa Franja.

"To je porok koji ima mnogo ljudi, mnogo laika, mnogo svetkinja, a takođe i sveštenika i monahinja. Đavo se nameće na taj način", rekao je Franja u ponedeljak, prenosi European Times. "I ne govorim o kriminalnoj pornografiji koja uključuje zlostavljanje djece, to je već degeneracija. Ali pornografija je malo ’normalna’. Draga braćo, budite oprezni u vezi ovoga", upozorio je bogoslovce na sastanku u Rimu.

85-godišnjeg papu je jedan student crkve pitao da li poklonici treba da koriste tehnologije savremenog svijeta, kao što su mobilni telefoni. "Morate ih koristiti kao pomoć da se snađete, da komunicirate: to je u redu", rekao je papa.

"Postoji još jedna stvar koju dobro znate: digitalna pornografija. Napisaću to", rekao je on. "Čisto srce, ono koje prima Isusa svaki dan, ne može primiti ove pornografske informacije. To je danas red. I ako možete da izbrišete ovo sa svog mobilnog telefona, izbrišite ga."

Prošle godine, Franja je izjavio da požuda nije najgori od sedam smrtnih grjehova. "Grijesi tijela nisu najozbiljniji", rekao je o se*su van braka u decembru 2021.