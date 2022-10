Bivši profesionalni kockarski prevarant, Ričard Markus nikada nije uhvaćen u svojim prevarama!

Izvor: Youtube/RichardMarcus101/Screenshot

Kockar koji je prevario više kazina za 34 miliona eura, a da nikada nije uhvaćen i uhapšen, sada pomaže vlasnicima kazina da uhvate druge prevarante. Više od 25 godina, Njujorčanin rođen u Francuskoj, Ričard Markus, putovao je svijetom varajući vrhunska kazina. Markus je počeo da se kocka prije svoje 18. godine i tad je prvi put osvojio 20.000 dolara na konjima, a onda je krenulo sve nizbrdo.

Tada mladić, Markus je tako sumu od 20.000 dolara pretvorio u 100.000 dolara prije nego što je sve izgubio za svoj 18. rođendan. Tada je bio izbačen iz svog luksuznog apartmana i primoran da spava na ulici. Sada 65-godišnjak, Markus je za The Sun rekao: "Uzeo sam svojih 20.000 dolara i kockao sam ih na legitiman način, u to vrijeme nisam znao ništa o varanju u kockarnicama. Tako da sam legitimno osvojio 100.000 dolara i bio sam potpuno oduševljen time. Znate, mislio sam da će to trajati zauvijek. I onda, naravno, na moj 18. rođendan sam izgubio sve."

Markus je nakon toga dobio posao u kazinu For Kvins u Vegasu. Ovdje je 1977. upoznao Džoa Klasona, koji je mladog Markusa uveo u svijet profesionalnih kazino varalica. Zajedno su smislili prevaru da opljačkaju kazino. Markus je trebalo da miješa karte da bi Klasonov tim osvojio narednih sedam ruku, a Markus je tako ušao u okrilje tima prevaranta koji je zarađivao na hiljade dolara.

Markus je ostao u Klasonovom timu 12 godina prije nego što je okupio sopstveni tim varalica i postao tako prevarant da je jedan od njegovih prepoznatljivih poteza, Savana strategija, kriminalizovan. Markus je rekao: "Ljudi u poslu kažu da je to bila najbolja prevara u kazinu u istoriji. Zašto? Zato što je bilo tako glupo i lako. Bilo je mnogo psihologije uključeno u to, ali nam je dalo sirovu osnovnu ideju."

Savana strategija je bila jednostavna prevara gdje bi Markus i njegov tim stavljali dva žetona na sto jedan na drugi sa kombinovanom vrijednošću od 10 dolara. Međutim, u stvarnosti, gornji čip vrijedan 5 dolara bi ispod sakrio čip vrijedan hiljade. Ako bi Markus vidio da gubi, brzo bi zamijenio donji čip za onaj sa niskom vrijednošću. Markus je objasnio: "Zato što je sto za rulet mnogo duži, udaljenost između krupijea i dna stola gdje su posljednji igrači je metar i po. Krupije nije mogao da vidi da su tamo bila dva čipa, osim ako ne dođe skroz okolo i pogleda ispod, što nikada nije uradio. Pomislili biste da bi me krupije uhvatio kako ga vraćam, ali i na to smo mislili. Ispostavilo se da većinu vremena krupije to nikada nije ni primijetio."

Naveo je da je došlo do toga da krupije primijeti nešto, Markus bi se pravio da je pijan i pretvarao bi se da nije primijetio ništa. Nije iznenađujuće da je Markusu na kraju zabranjen pristup većini kazina i odustao je od prevare. Međutim, sada je pronašao put nazad u jarko osvijetljen svijet kockanja pomažući kazinima da uoče varalice i identifikuju slabosti koje prevaranti mogu da iskoriste.