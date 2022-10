Aleksandar Lukašenko iznio detalje iz odnosa sa Vladimirom Putinom ali i šta misli o ratu u Ukrajini.

Izvor: Youtube/nbc news

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko dao je ekskluzivni intervju za NBC u kome je govorio o odnosu sa Vladimirom Putinom, zdravlju ruskog predsednika, ratu u Ukrajini, nuklearnom oružju ali i ratnim zločinima i mogućnosti da sjedne za pregovarački sto. Ako se pažljivo pogleda cio intervju, stiče se utisak da Lukašenko govori ono što bismo zapravo čuli i od samog Putina, ali da je šefu Kremlja izgleda lakše da svetu prenese poruku na ovaj način. Uostalom evo šta kaže Lukašenko:

"Kada govorimo o ličnim odnosima nije uvijek sjajno između mene i Putina. Bilo je trenutaka kada se nismo slagali, čak i posvađali. Ali oduvijek smo bili bliski prijatelji i pouzdani partneri. Jednom sam to već rekao – niko nema tako blizak odnos kao predsjednik Rusije i predsjednik Belorusije. To je jedna stvar. S druge strane, u poslednje vrijeme naš odnos se nije samo intenzivirao i postao jači već imamo apsolutno međusobno povjerenje. Zato, praktično, i nemamo probleme".

Kako biste opisali njegovo mentalno stanje sada?

Nije to što vi mislite na zapadu i u Americi. On je potpuno zdrav čovjek i psihički i fizički.

Ne pobjeđuje u Ukrajini. Da li vam djeluje nervozno, zabrinuto, da li vam djeluje da je pod pritiskom?

Ne viđam ga svakog dana, ne provodimo dan i noć zajedno, možda i jeste nervozan. Možda i jeste pod tenzijom, on je na kraju krajeva predsjednik jedne velike zemlje. Kada postoje problemi uvijek ste pod pritiskom, to govorim i iz ličnog iskustva kao predsjednik. Što se tiče Ukrajine – kažete kako Putin ne pobjeđuje. Pa ne pojbeđujete ni vi. Pedeset zemalja se bori protiv Rusije na ukrajinskoj teritoriji. Nema tu pobjede ni za vas. Tako da je potrebno naći izlaz iz ove situacije, a moram vam reći da je, za razliku od vas zapadnjaka, Putin nudio opcije i rješenja mnogo puta. Ali očigledno ne žele da ga čuju iako bi trebalo. Uzaludnost trenutne situacije je prepoznata i od strane nekih članica NATO pakta. I to nekih već od strane dosta njih. Uzimo na primjer Tursku. Sreo sam se sa predsjednikom Erdoganom i dogovorili se da ćemo uskoro imati pregovore na najvišem nivou. Takođe ćemo se dotaći i Ukrajine kao teme. Erdogan i njegova zemlja, koja je jedna od ključnih država, napominju kako je vrijeme da se sedne za pregovarački sto. Zato je potrebno da i SAD idu ka tome umesto što šalju sve više modernog oružja Ukrajini. Posebno zbog situacije koja se dešava na prvoj borbenoj liniji. Nijedno američko oružje ne može da promeni ono što se tamo odvija.

Mentalno stanje Vladimira Putina je veoma bitno cijelom svijetu, u rizičnim smo vremenima. Vi ste neko ko najbolje poznaje predsjednika Rusije, postoji li šansa da Putin upotrebi nuklearno oružje?

Dobro poznati aksiom je – nikada nemojte satjerati neprijatelja u ćošak. Ako satjerate osobu ili cijelu državu u ćošak, odatle ima samo jedan izlaz a to je – ići napred. Zbog toga crvene linije ne treba prelaziti. Što se tiče nuklearnog oružja, znate svo oružje je konstruisano sa određenom svrhom i ako takvo oružje postoji onda je jasno da je proizvedeno da bi se upotrebljavalo. Rusija je nekoliko puta podvukla – ako bi, ne daj Bože, bio napad na Rusku Federaciju – u tom slučaju Rusija može, ako je potrebno, da upotrebi svaku vrstu oružja. Što se tiče vašeg pitanja oko Ukrajine, Putin i rusko rukovodstvo nikada nisu postavili upotrebu nuklearnog oružja kao cilj. Za tim nema potrebe. Da li ste primetili napad sofisticiranim i visokopreciznim oružjem na Ukrajinu posle napada na Krimski most? Vjerovatno ste primijetile za upotrebnom nuklearnog oružja. Ali postavlja se pitanje ko bi profitirao od upotrebe nuklearnog oružja? Kome je to pobreno? U tom slučaju n ebi bilo hiljade već stotine hiljada mrtvih. Vidim da o tome raspravljaju neke zemlje poput Velike Britanije i Francuske. O toj temi ne treba čak ni raspravljati. Ako bi samo jedna zemlja upotrebila nuklearno oružje bio bi to kraj naše planete jer bi to izazvalo lančanu reakciju. Rusija to razume i niko, a to želim da naglasim, niko nije postavio upotrebu nuklearnog oružja kao cilj. Trebalo bi da tražimo miroljubivo rešenje za ovaj konflikt. Svi bi od toga imali benefit, pa i SAD.

Da li će se Belorusija pridružiti napadu na strani Rusije?

Mi smo već nekoliko puta naglasili da smo uzeli učešće u specijalnoj operaciji i da podržavamo Rusiju na više načina. Podrška se ogleda u tome što su naše zapadne granice sa Poljskom i Litvanijom zaštićene što sprečava da Rusija bude napadnuta s leđa. Tako je bilo od prvog dana. Danas, naše učešće se ogleda u tome što pružamo medicinsku pomoć i Rusima i Ukrajincima, obezbeđujemo hranu i za Ruse i za Ukrajince, a prihvatamo i izbeglice iz Ukrajine. Između 400 i 500 svakog dana. To je ono što radimo. Nikoga ne ubijamo i to nećemo ni raditi.

Znate sigurno da Ukrajinci pominju masovne grobnice, mučenja, zločine prema ženama i djeci. Kako Bjelorusija poslije svega može da glasa protiv rezolucije UN kojom se osuđuje rusku ofanzivu?

Da, Ukrajinci pričaju o ruskim zločinima, dok s druge strane Rusi otkrivaju zločine koje su počinili Ukrajinci. Moramo biti svjesni da je u toku rat a u ratu je mnogo toga moguće pa i ono što ste pomenuli. Rat je uvijek loš. Umjesto da raspravljamo o tome, potrebno je da vidimo kako da ovaj rat zaustavimo. Skoro sam rekao da je svijet se bavi time ko je kriv. O tome ko je kriv ćemo razgovarati kasnije, svaki dan ljudi ginu. Hajde da zaustavimo rat, da postignemo dogovor pa ćemo onda da vidimo ko je kriv i ko je u pravu.