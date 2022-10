Potresni detalji ubistva trudne žene i majke tri sina od strane Endrua Grigsa izašli su na vidjelo.

Izvor: Twitter/screenshot/mwilliamsthomas

Hladnokrvni ubica Endrju Grigs uživao je u porodičnim okupljanjima u bašti svoje kuće sa drugom ženom, dok je u isto vrijeme ispod travnjaka iste bašte zakopano tijelo prve žene koju je ubio dok je bila trudna, piše Dejli mejl. Debi Grigs (34) bila je u četvrtom mjesecu trudnoće kada je nestala iz svog doma u Dilu u Kentu, usred noći 5. maja 1999. godine.

Iako je Grigs (60) 2019. osuđen za ubistvo svoje prve žene, njeno tijelo je tek sada otkriveno, kao i jeziva istina o tome šta se dogodilo. Grigsova druga supruga – koja nevjerovatno liči na njegovu prvu i čak se zove Debi – često je objavljivala fotografije njihove bašte na društvenim mrežama, nesvjesna jezive istine koja se skrivala ispod travnjaka.

Bezbrižne porodične fotografije sa njihovog imanja u St. Leonardi, su danas u drugačijem svjetlu, s obzirom da je poznato da je Grigs, dok na fotografijama opušteno peče roštilj ili pijucka vino sa Debi br. 2 - zapravo sve vrijeme znao gdjije je telo zakopano. Druga supruga Debi (58) bila je uvjerena u nevinost svog muža i nakon što je uhapšen i optužen za ubistvo. Čak i nakon osude 2019. godine, objavila je njihovu fotografiju sa krstarenja, uz riječi: 'Bože, kako volim ovog čovjeka.' Godine 2013. objavila je seriju fotografija velike bašte, na kojoj se vidi travnjak i baštensko jezerce okruženo kamenom.

Tijelo otkriveno nakon dojave

Endru Grigs je 19. oktobra 2019. osuđen zbog ubistva svoje prve žene. Njeno tijelo je otkriveno kada je policija, nakon dojave, iskopala zadnji vrt kuće u koju se Grigs preselio u julu 2001. godine, nakon što se početna istraga o tome gdje je njegova trudna žena nestala završila neuspješno. Ljudski ostaci, uključujući fragmente zuba, pronađeni su tokom pretrage, a obdukcija 14. oktobra potvrdila je da se radi o gospođi Grigs, saopštila je policija.

Glavni inspektor Nil Kimber, iz Odeljenja za teške zločine Kenta i Eseksa, rekao je: "Prošlo je više od 20 godina otkako je muž ubio Debi Grigs, ali nikada nismo izgubili nadu da ćemo jednog dana pronaći njeno tijelo. Žao mi je. Endru Grigs je negirao da je odgovoran za nestanak svoje žene, ali ovo otkriće je dodatni dokaz da je sve vrijeme lagao, nanoseći još više patnje svima koji su poznavali i voljeli Debi." Kako je došlo do smrti biće poznato nakon obdukcije.

Osuđujući Grigsa, sudija Robin Spenser je rekao: "Njeno tijelo nikada nije pronađeno, samo vi znate kako ste je ubili i gdje ste odložili njeno tijelo. Upravo ste lagali tokom svog svjedočenja, baš kao i u vrijeme Debinog nestanka. Ubivši svoju ženu, uništili ste i život tog nerođenog djeteta. Možda ste bacili njeno tijelo u more. Poznavao si taj dio obale kao svoj džep. Ne bi bilo teško natjerati njeno tijelo da potone."

Sudija je rekao da je dužina vremena koje je tijelo gospođe Grigs bilo skriveno - čak 20 godina - i činjenica da Grigs nije otkrio gdje se nalazi, predstavlja otežavajući faktor u izricanju kazne. Grigs je osuđen na minimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

"Prijetio je da će me srediti"

Ubrzo nakon što je Debi Grigs nestala, Endrju Grigs je odveo svoja tri sina u Dorset gdje je započeo novi život, ponovo se oženivši. Ključnim dokazom protiv Grigsa, pokazao se dnevnik koji je gospođa Grigs vodila prije nestanka. Njegova supruga je napisala: "Tokom našeg braka suprug me maltretirao. Prijetio je da će me srediti, a to znači da će mi nauditi ili će se pobrinuti da mi neko drugi naudi."

Opisala je incident u kojem ju je suprug udario koljenom u stomak dok je bila trudna. Rekla je: "Sve što imamo zajedno zapravo je njegovo, a ja smem uživati u svemu što je zajednička bračna imovina samo zato što sam s njim. Ne dopušta mi da izađem sama. Njegove su potrebe na prvom mjestu. Govori mi da sam bolesna i luda." Dnevnik gospođe Grigs otkriva da je zabrinuta zbog toga što on provodi mnogo vremena sa djevojkom, sa kojom se suočila samo nekoliko dana pije nego što je nestala, optužujući je da spava sa njenim mužem.