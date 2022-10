Nabildovani momak koji već godinama odlično zarađuje prodajući svoj uticaj na društvenim mrežama, ali i snimanjem eksplicitnog sadražaja za platformu Onli Fens, odlučio je da "protestuje protiv monogamije".

Izvor: YouTube/truly/Printscreen

Brazilski influenser Arturo O Urso prvo je živio sa suprugom i sedam djevojaka, a onda je, kako je rekao, shvatio da želi da sve imaju isti tretman, pa ih je oženio. Tako da sada ima osam žena sa kojima živi u Sao Paulu. Arturo je spornoseksualac, što je akadmeski termin koji je svojevremeno skovao analitičar modernog društva Mark Simpson. On je ovaj termin prišio muškarcima koji objavljuju selfije u kojima uporno pokazuju definiciju svog tijela koju su izgradili u teretani. Prema njegovim riječima, ovim muškarcima su mišići modni aksesoar koji može da se ukrašava tetovažama. Najčešće nose uzanu garderobu kako bi istakli mišiće. Arturo je jedan od njih, a, po svemu sudeći, i veoma uspješan, jer osim što zarađuje novac zahvaljujući društvenim mrežama, on, po mnogima, živi san svakog muškaraca – ima svoj harem.

Međutim, Arturo je nedavno otvorio dušu i kazao da biti muž osam žena nije lak posao, te da svaka od njegovih žena ima zahtjeve koje mora da ispuni, a najviše mora da pazi na svoj izgled i da ostane u dobroj formi.

Izvor: YouTube/truly/Printscreen

"Moje žene zahtjevaju da uvijek budem u dobroj formi, inače dobijam grdnju. Da bi održao svoje tijelo u formi i sačuvao savršen izgled, redovno idem u teretanu i pazim na ishranu. Izbacio sam iz svoje ishrane ugljene hidrate, tako da ne jedem glute, laktozu, pa čak ni hleb i tjesteninu", objasnio je Arturo u jednom nedavnom intervjuu.

Protestovao protiv monogamije

Većina njegovih žena obožava njegovo snažno tijelo, a Brazilac priznaje da se i njemu samom jako dopada, tako da uživa da se gleda u ogledalu ili pravi selfije u različitim prilikama, što je ujedno i glavna odlika spornoseksualaca. On dodaje da neke od njegovih žena imaju različit ukus za muškarce, tako da nisu sve srećne što se toliko bavi svojim izgledom.

"Neke od njih ne vole da se toliko brinem o svom tijelu, nije im to najbitnije kod mene. A, boga mi, neke su i ljubomorne, tako da u ovom odnosu ima mnogo posla kako bi se on održao u harmoniji", priznao je nabildovani influenser.

Izvor: YouTube/truly/Printscreen

On se prvo oženio pjevačicom i svingerkom Luanom Kazaki. Par je od svoje veze razvio biznis. Snimali su se tokom intimnog odnosa ili prosto nagi, a zatim ove materijali prodavali na čuvenoj 18+ platformi Onli Fans putem koje su, kako su objasnili, zarađivali nevjerovatnih 73 hiljade dolara svakog mjeseca. Arturo je shvatio da mu jedna žena nije dovoljna i, kako reče, da monogamija nije ono što ga zadovoljava, tako da je u svoj brak uveo još sedam žena. Prvo su mu to bile djevojke, koje je njegova zakonita žena prihvatila, a potom je, kako je objasnio medijima, "protestujući protiv monogamije" odlučio da ih sve oženi. Međutim, ovo vjenčanje nije pravno obavezujuće jer je poligamija zabranjena u Brazilu, tako da se radilo o ceremonijalnoj stvari, koja je izazvala veliko interesovanje medija i Artura dovelo do velikog broja naslovnih strana širom svijeta.

Tako je njegova supruga Luana morala da dijeli, kako kažu neki mediji, svog "napaljenog muža" sa osam drugih žena, a kako bi stvar što bolje funkcionisala, Arturo se potrudio da njihov život što bolje organizuje, pa je čak i napravio "spisak za se*s”, kako bi obezbjedio da sve njegove žene budu zadovoljne u tom aspektu. Međutim, problemi su se ipak pojavili jer uz sav trud, Arturo nije uspjevao da uvijek bude na visini zadatka.

Napravio raspored za intimu

"Praćenje rasporeda izazivalo je mnogo problema, a ponekad sam se osjećao kao da moram da imam s**s zbog rasporeda, a ne iz zadovoljstva. U nekim prilikama mi se čak dešavalo da sam imao s**s sa jednom ženom dok sam razmišljao o drugoj", priznao je ambiciozni Brazilac nakon čega je ukinuo raspored i odlučio da stvari u njihovom životu budu spontanije.

Izvor: YouTube/truly/Printscreen

Inače, pored pomenutih osam, postojala je još jedna žena u Arturovom životu, izvjesna Agata, koja mu je bila deveta djevojka svojevremeno, ali je odlučila da ga napusti jer je, kako je ispričala medijima, bila umorna od toga da svog voljenog muškarca dijeli sa drugim ženama. Zbog ovog događaja Arturo je opet dospio na naslovne strane, a ovaj događaj prokomentarisao je u neočekivano tugaljivom tonu.

Nije htjela da ga dijeli pa pobjegla

"Njena odluka nije imala mnogo smisla. Jednostavno smo morali da dijelimo ljubav. Nisam mogao da joj priuštim toliko pažnje koliko je ona željela, to bi onda napravilo problem sa drugim ženama. Bio sam iznenađen njenom reakcijom i veoma tužan što je odlučila da ode", objasnio je Arturo.

Njegovih preostalih osam žena se složilo da je Agatin stav bio pogrešan i nerealan. One smatraju da je Agata, kako rekoše, “prihvatila ovaj odnos zbog avanture, a ne zbog pravih osjećanja”, aludirajući na to kako one prema Arturu osjećaju veliku ljubav. Kako sam kaže, brazilski influenser ne žuri sa pronalaženjem devete žene, ali zato otvoreno priznaje kako mu je želja i krajnji cilj da proširi svoj harem. I ne samo to, želi da ga obogati potomstvom. Na vrlo specifičan način.

"Moja želja je oduvijek bila da imam deset žena i taj san ću sigurno ostvariti. Ali to nije moj jedini san. Za sada imam samo jedno djete, ćerku, a želja mi je da sa svakom ženom ima po jedno djete. Desetoro djece, minimum", objasnio je Arturo medijima.

Izvor: YouTube/truly/Printscreen

(