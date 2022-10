Izvršni direktor Tesle Ilon Musk zapošljava mnogo ljudi i otkrio je da traži 'dokaze izuzetne sposobnosti' kada je to u pitanju.

Izvor: YouTube/TED/Screenshot

Ilon Mask ima neke neobične poslovne ideje i mnoge proizilaze iz uobičajenog pitanja koje uvijek postavlja svakom kandidatu za intervju da vidi da li lažu ili ne. Milijarder, izvršni direktor Tesle zna šta radi kada je u pitanju posao, ali kaže da ga ne zanima koju školu je budući zaposleni pohađao, pa čak ni nivo obrazovanja. "Nema potrebe da uopšte imate fakultetsku diplomu, pa čak ni srednju školu", rekao je Mask tokom intervjua za Auto Bild 2014.

Umjesto toga, otac sedmoro djece traži "dokaze izuzetne sposobnosti" kada je u pitanju zapošljavanje novog osoblja. "Ako postoji evidencija izuzetnih dostignuća, onda je vjerovatno da će se to nastaviti i u budućnosti", rekao je on. Naravno, nekome je lako da laže u svojoj biografiji ili o svojim dostignućima, ali Mask ima pitanje koje je osmišljeno da uhvati lažove.

Govoreći na samitu svjetske vlade 2017. godine, Mask je priznao da svakom kandidatu kog intervjuiše postavlja isto pitanje: "Recite mi o nekim od najtežih problema na kojima ste radili i kako ste ih rješili?"

Studija objavljena u "Journal of Applied Research in Memory and Cognition" u decembru 2020. otkrila je nekoliko pristupa u uočavanju lažova zasnovanih na tehnici intervjuisanja za posao koja zapravo podržava Maskovu tehniku. Jedna takva metoda se zove "Upravljanje asimetričnim informacijama" (AIM) i osmišljena je da sagovorniku pruži jasna sredstva da istražitelju pokažu svoju nevinost ili krivicu pružanjem detaljnih informacija.

"Mali detalji su glavna caka forenzičkih istraga i mogu istražiteljima pružiti činjenice za provjeru i ispitati svjedoke", napisao je Kodi Porter, jedan od autora studije i viši saradnik u nastavi na Univerzitetu u Portsmutu. Anketari treba da daju jasne instrukcije sagovornicima da "ako daju duže, detaljnije izjave o događaju od interesa, onda će istražitelj moći bolje da otkrije da li govore istinu ili lažu." "Nasuprot tome, lažovi žele da prikriju svoju krivicu", objasnio je Porter.

"Njihova pretpostavkaje da će pružanje više informacija istražitelju olakšati da otkrije njihovu laž, pa umjesto toga daju manje informacija."

Studija je takođe otkrila da korišćenje AIM metode može povećati vjerovatnoću otkrivanja lažova za skoro 70 odsto. Mask je u intervjuu za Auto Bild dodao da ono što zaista želi da zna jeste da li je kandidat zaista rješio problem za koji tvrdi je rješio.

"I naravno da želite da budete sigurni da je bilo nekog značajnog dostignuća, da li su oni zaista odgovorni ili je neko drugi bio odgovorniji? Obično, neko ko je zaista morao da se bori sa problemom, zaista razumije detalje i ne zaboravlja", rekao je Mask.