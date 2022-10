Uspjeh ukrajinskih trupa pobudio je nade među zapadnim vladama i vojnim stručnjacima.

Izvor: Profimedia

Rat u Ukrajini bi mogao biti gotov do Božića, kažu vojni stručnjaci, a prenosi The Times. Uspjeh ukrajinskih trupa u probijanju ruskih linija fronta izazvao je nadu među zapadnim vladama i vojnim stručnjacima da bi rat mogao biti gotov do Božića.

Ben Hodžis, bivši komandant američkih vojnih snaga u Evropi, rekao je da nema sumnje da se ruske linije urušavaju. "S obzirom na sve što vidimo, kolaps bi mogao biti na vidiku, bar u oblasti Donbasa, i vjerujem da će do kraja godine Rusi biti potisnuti iza linije na kojoj su bili 23. februara, dana prije potpune invazije.To je poražena vojska", rekao je Hodžis za Tajms.

Što se tiče Krima, on je naveo da bi oslobađanje tog područja moglo da potraje do sledećeg ljeta, a to bi takođe mogao da bude veći izazov. Ako Ukrajinci uspiju da povrate Herson, važnu luku na Crnom moru kojoj se približavaju, onda bi mogli da se potiskuju južnije i dođu u domet Krima, ali da bi to uradili, ukrajinski gubici bi vjerovatno bili ogromni.

"Ukrajinci mogu da rasporede lansere raketa dugog dometa koje isporučuju Britanci i Amerikanci koji mogu da pogode ciljeve udaljene do 50 milja. Kada to urade, onda su ljudi na Krimu zarobljeni", rekao je Hodžis, koji je predvodio američke snage u Iraku i Avganistan.