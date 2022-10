Brojni putnici su veoma nezadovoljni radom aerodroma Šiphol u Amsterdamu i trude se da ga izbegavaju zbog nedostatka osoblja, radnika koji štajkuju, lošeg menadžementa.

Aerodrom Šiphol u Amsterdamu je od proleća u haosu bez presedana, piše CNN, dodajući da se putnici i ljudi upućeni u avijaciju pitaju šta se desilo sa aerodromom, koji je dugo važio za jedan od najboljih u Evropi, a možda i u svetu. Amsterdamski aerodrom je bio treći najprometniji po broju međunarodnih putnika u 2021. godini, ali sada nastavlja da smanjuje kapacitet, što ljuti avio-kompanije kao što je holandski KLM, čije se čvorište nalazi upravo u Schipholu. Er Malta, TUI i Transavia takođe nisu zadovoljni i premestili su svoje letove na druge aerodrome.

Greška pripisuje lošem menadžmentu, a predsednik i izvršni direktor Rojal Šiphol grupe, Dik Benšop, najavio je ostavku sredinom septembra. Međutim, on će ostati na visokoj poziciji dok se ne pronađe naslednik. Benšop je na Svetskom festivalu avijacije u Amsterdamu priznao da su imali "ozbiljne operativne probleme izazvane nedostatkom osoblja".

Loši uslovi rada, male plate, štrajk...

On je naglasio da se radi na rešavanju problema, koji podrazumeva poboljšanje uslova rada i zarada radnika, kao i saradnju sa drugim preduzećima na obnavljanju kapaciteta. On je najavio i da izazovi nisu završeni. CNN objašnjava da su kadrovska pitanja pogodila celu avio-industriju tokom pandemije.

To je posebno bilo uočljivo u Šiholu od 23. aprila, odnosno početka prolećnih praznika u Holandiji, kada je osoblje KLM-a stupilo u štrajk. U leto su usledili problemi sa nedostatkom obezbeđenja, što je dovelo do povećanja gužvi, koje je ublaženo zahvaljujući bonusu od 5,25 evra po satu uvedenom tokom turističke sezone.

Ali pošto se bonus nije odnosio na službu za čišćenje, njihovi radnici su počeli da štrajkuju. Završetkom turističke sezone mnogi radnici su tražili bolji posao i tu je Šiphol naišao na nove probleme.

"Radeći u radnji možete zaraditi mnogo više nego kao radnik obezbeđenja na aerodromu Šiphol“, rekao je menadžer Šipholove kampanje Jost van Dosburg.

Smanjenje broja godišnjih letova

Poteškoće je stvorila i najava holandske vlade o daljem ograničavanju maksimalnog broja godišnjih aerodromskih letova sa 500.000 na 440.000 kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu. Dok Benšop takav potez smatra "veoma rizičnim“, KLM bi, kao najveći korisnik amsterdamskog aerodroma, morao da otkaže oko 30 ruta kako bi ispoštovao najavljena ograničenja. KLM, dakle, želi da razgovara sa vladom o alternativnim rešenjima, poput obnavljanja flote aviona.

Katastrofalna situacija

Putnici su frustrirani trenutnim problemima. "Ludo je što ovo nije rešeno“, rekao je Fadi Bizri za CNN. Bizri je morao da trči do svog izlaza da bi stigao deset minuta pre polaska leta, koji je na kraju odložen. On sebe smatra srećnim jer barem nije propustio let i savetuje drugima da izbegavaju ovaj aerodrom.

Brojni putnici na društvenim mrežama opisuju svoje probleme sa aerodromom u Amsterdamu heštegovima poput #SchipholChaos. Katastrofalna situacija se odrazila i na organizaciju prtljaga i iskrcavanja putnika, što se onda vidi i po kašnjenju letova i lošem iskustvu putnika. U takvoj situaciji, Šiphol je počeo da nadoknađuje putnicima propuštene letove i druge troškove izazvane dugim redovima. Putnici čak preporučuju jedni drugima da naprave selfi po dolasku na aerodrom kao dokaz vremena dolaska kako bi dobili eventualnu nadoknadu.