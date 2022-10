Amerikanka Debora 2017. godine otputovala je sa ćerkom na Zanzibar ne sluteći da će tada upoznati ljubav svog života, 30 godina mlađeg pripadnika Masaija.

Amerikanka Debora Babu (60) nije očekivala da će se zaljubiti u svog sadašnjeg supruga Saitoti Babu (30) kada je u oktobru 2017. otputovala u Tanzaniju sa ćerkom Rojs (30). Posle posete ostali su u kontaktu, a kada se ponovo vratila u tu zemlju, prihvatila je ponudu za brak.

Venčali su se 2018, uz tradicionalnu Masaji ceremoniju, a u julu ove godine imali su "zapadnjačko venčanje“. Nadaju se da će uskoro imati veću Masai proslavu kako bi okupili što više članova porodice i plemena. Debora sada koristi svoje masai ime, Našipi, i živi u Ubeni sa mužem i njegovom porodicom. Kako kaže, ne može biti srećnija, ali je naišla i na pitanje da li ga je usvojila.

"Saitoti je optužen da je sa mnom samo zbog zelene karte, što boli jer znam da nema veliku želju da ide u Ameriku. Bolno je, ali znam koliko smo zadovoljni i koliko je to neistina. On je veoma zabavan i romantičan, slični smo i našli smo se. Kako mi je Saitoti rekao kada me je ubedio da se udam za njega, godine su samo broj", rekla je Debora.

Upoznali su se slučajno, kada je ona sa ćerkom šetala plažom na Zanzibaru. Naleteli su na dvojicu Masaja koji su im ponudili suvenire. Iako nisu imali novca, pitala je sadašnjeg supruga da li mogu da se slikaju i tako su počeli da razgovaraju.

"Nismo imali novca sa sobom, ali sam pitala da li možemo da se slikamo jer nikada nisam sreo Masaja. Sada kada pogledam tu fotografiju, čini mi se kao da smo se zaljubili na prvi pogled", rekla je Debora, potom otkrila kako se razvijala njihova priča.

"Saitoti me je zamolio da mu pošaljem fotografiju i ostali smo u kontaktu nakon što je dobio moj broj i sledeće večeri se pridružio meni i mojoj ćerki u šetnji. Saitoti je stigao u njihov hotel i kada je saznao da odlaze bio je veoma uznemiren i Debora mu je rekla da mogu da ostanu u kontaktu. Uspostavili su blisku vezu iako ona nije mislila da će se ljubav razviti, najviše zbog razlike u godinama.

"Bila sam srećna, slobodna žena i nije mi se činilo u redu da izlazim sa nekim ko je 30 godina mlađi od mene", objasnila je ona i ispričala kako su tekli njegovi razgovori nakon što se vratila u Kaliforniju.

"Kada sam se vratila u Kaliforniju, bili smo u razmaku od 12 sati, ali Saitoti se pobrinuo da me zove svaki dan - čak i da nestane struje, on će naći način. Moja starija ćerka Tifani (32) i sin Šerik (27), upoznali su ga na FaceTime-u i dopao im se. Nisu imali problem sa razlikom u godinama i rekli su mi da ako sam srećna sa njim, treba da budem sa njim", rekla je ona. Par sada živi u Tanzaniji na porodičnoj farmi bomi u sopstvenoj kući od blata.

"Kuvamo na vatri i nemamo tekuću vodu. Trenutno gradimo kabinu i čak moramo sami da dizajniramo merdevine. Moj muž nikada nije jeo sladoled ili ribu pre nego što me je upoznao.

Debora kaže da je njen muž najbrižniji čovek kojeg je ikada upoznala.

"Kada je prvi put spomenuo da će se oženiti mnome, mislila sam da je lud. Ali moja deca i porodica su mi rekli da ne treba da brinem za razliku u godinama jer sam dovoljno dugo sama i zaslužujem da budem srećna. Ovde u Tanzaniji je život potpuno drugačiji, ali ja sam srećna. Saitoti takođe ima lepe reči za svoju ženu.

"Lepa je i slatka i podržava me. Biti u braku je veliki korak za mene. Ponosan sam na naš brak. Zaista me boli kada čujem zlobne komentare, ali u većini slučajeva jednostavno ignorišemo takve stvari", rekao je.