Ukrajinski predsJednik Volodimir Zelenski istakao je da se Rusi spremaju za nuklearni rat.

Izvor: Profimedia/Alexander Lukatskiy/Shutterstock

UkrajinskiI predsjednik Volodimir Zelenski dao je veliki intervju za BBC. On je pozvao na uvođenje preventivnih sankcija Rusiji, rekavši da su zvaničnici te zemlje počeli da pripremaju rusko društvo za moguću upotrebu nuklearnog oružja u ratu.

On je rekao da protiv Rusije treba primeniti preventivne udare, misleći na sankcije, a ne na napade. Ukrajinski predsjednik je u intervjuu prokomentarisao ruske nuklearne pretnje, rekavši da je to "rizik za cijelu planetu".

"Oni počinju da pripremaju svoje društvo. To je veoma opasno. Nisu spremni da to urade, da to iskoriste. Ali počinju da komuniciraju. Ne znaju da li će to iskoristiti ili ne. Mislim da je opasno čak i govoriti o tome“, rekao je Zelenski o potencijalnoj upotrebi nuklearnog oružja Rusije.

Rizik za cijelu planetu

Ukrajinski predsjednik rekao je da juče nije pozvao na nuklearne udare na Rusiju, rekavši da je reč koju je upotrebio na ukrajinskom pogrešno shvaćena.

"Posle tog prevoda, oni (Rusi) su uradili svoje i sami počeli da ga prevode u drugim pravcima“, rekao je Zelenski.

Predsjednik Zelenski je rekao da je neophodno djelovati sada jer "pretnje Rusije predstavljaju rizik za cijelu planetu“. Moskva je, kako je naveo, "već preduzela korak zaplenivši Zaporošku nuklearnu elektranu”, najveću nuklearnu elektranu u Evropi, koju Putin pokušava da pretvori u rusko vlasništvo.

"Svijet može hitno da zaustavi akcije ruskih okupatora. Svijet može da primjeni paket sankcija u takvim slučajevima i učini sve da ih natjera da napuste nuklearnu elektranu“, dodao je on.

Ako neće da budu ćevapi, treba da se bore za život

Zelenski je takođe prokomentarisao djelimičnu mobilizaciju Rusije. On je pozvao Ruse da se "bore za svoje tijelo, prava i dušu“. Ova mobilisana djeca sada dolaze bez mitraljeza, pancira, oni su samo topovsko meso... Ako neće da budu ćevapi, treba da se bore za život“, rekao je on.