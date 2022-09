Najopasniji trenutak u ratu u Ukrajini tek dolazi, jer je moguće da se Vladimir Putin odlučiti na najgori korak i upotrijebiti nuklearno oružje, smatraju analitičari.

Izvor: Profimedia

Uprkos kontinuiranom katastrofalnom vođenju rata Rusije u Ukrajini, najopasniji trenutak sukoba možda tek dolazi. U nekom trenutku ove nedelje, Kremlj će verovatno objaviti da su mu lažni referendumi u četiri delimično okupirana područja Ukrajine dali mandat za brzu asimilaciju te teritorije, piše CNN.

Referendumi su nezakoniti po međunarodnom pravu, a Ukrajina, Sjedinjene Države i ostatak NATO-a već su jasno stavili do znanja da taj potez neće dobiti pravno priznanje i da će dovesti do novih sankcija. Ali to će se ipak dogoditi, a Rusija će verovatno iskoristiti taj trenutak da pojača glavnu pretnju koja stoji iza ove predstave.

Ovu pretnju je tokom vikenda otvoreno saopštio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov – Moskva zadržava pravo da "potpuno zaštiti” područja koja su formalno postala njena teritorija. Pretnja Moskve je očigledno nuklearna. Putin je uveo svoju ratobornu retoriku upozoravajući prošle nedelje da će Rusija "koristiti sve raspoložive sisteme naoružanja” kao odgovor na nepostojeće nuklearne pretnje NATO-a.

Putin ne blefira

Mesecima su zapadni zvaničnici odbacivali svaku sugestiju da je moguć nuklearni sukob. Sada su američki predsednik Džo Bajden i zvaničnici njegovog kabineta primorani da javno šalju poruke odvraćanja i spremnosti da umire svoje saveznike i skoro sve ostale u svetu. Zaista je neprijatno živeti u vremenu kada američka vlada oseća da mora javno da upozori ratom razorenu Rusiju – onu koja teško i neočekivano gubi od suseda za koga je mislila da može da ga pokori po svojoj volji – da je upotreba nuklearnog oružja loša ideja.

Suočeni smo sa Rusijom koja želi da projektuje sliku ludaka koji je spreman na sve ako shvati da gubi ovaj rat. Ovo je binarni momenat za Putina, koji nema mogućnost postepenog i blagog odlaska sa vlasti. Delimična mobilizacija ruskih civila pokazala se katastrofalnom, kao što bi očekivao svako ko je decenijama posmatrao regrutaciju u Rusiji. Regrutuju se "pogrešni“ ljudi, dok bogati beže, a siromašni su brojniji od svih ostalih.

Haos mobilizacije

Zarđalo oružje, autobusi puni pijanih regruta, a još nema odgovora na ključno pitanje kako će Moskva snabdeti i opremiti te desetine hiljada neobučenih i možda nevoljnih vojnika na liniji fronta ako nije bila u stanju da adekvatno opremi svoju regularnu vojsku preko proteklih šest meseci.

A kriza u Putinovoj Rusiji nije morala da čeka da se nedavno mobilisani narod vrati u kovčezima. Haos mobilizacije već je naveo propagandne mogule iz Kremlja, kao što je Margarita Simonjan, šefica državne mreže RT, da odgovore na pitanja Ruskinja čiji su očevi, sinovi ili muževi greškom poslati na front.

Takvi moguli tvrde da su za greške u regrutovanju krivi lokalni zvaničnici, ali katastrofalni rat je zapravo doveo Rusiju u ovu situaciju. Čak je i moskovska elita počela da priznaje da mobilizacija postaje pogubna, što pomalo miriše na kritiku samog lidera, što je zaista prava retkost.

Sve ovo čini Putina daleko slabijim nego kada je upravo gubio rat. Prisilna mobilizacija starijih muškaraca i mladih građana koji nisu voljni da se bore verovatno neće promeniti računicu na bojnom polju, gde je ukrajinski moral visok, a naoružanje sve bolje.

Putin nema očiglednog naslednika, je rbi svaki mogao bi da pokuša da dokaže svoju hrabrost još luđom akcijom od prvobitne invazije na Ukrajinu. Ostaje nam gubitnik Putin, koji sebi ne može da priušti poraz. Bez mnogo konvencionalne moći, mogao bi da se okrene drugim alatima da preokrene ovu katastrofalnu poziciju. Strateške letelice mogle bi da bombarduju delove Ukrajine, iako se čini da se to već dogodilo većem broju gradova.

Takođe bi se mogao okrenuti hemijskom ili biološkom oružju, iako bi ono bilo previše blizu sopstvenih granica za zdravorazumsko korišćenje i izazvalo bi intenzivan međunarodni odgovor. A tu je i nuklearna opcija, koja je nekada bila toliko nezamisliva da je izgledalo suludo objavljivati takve tekstove. Ali to takođe nosi rizike za Putina, osim verovatne vojne odmazde NATO-a. Vojska koja ne može da leti dovoljno aviona i nema dovoljno goriva za svoje rezervoare očigledno je u nevolji. Moguće je da neće moći da izvedu precizan, ograničen i efikasan taktički nuklearni napad.