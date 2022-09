Nuklearni rat Rusije i Amerike je moguć, rekao je američki admiral.

Izvor: YouTube/Printscreen/Senator Deb Fischer

Mornarički admiral i komandant američke strateške komande, Čarls Ričard, izjavio je u srijedu da se prvi put od kraja Hladnog rata SAD suočavaju sa mogućnošću upotrebe nuklearnog oružja u sukobu sa protivnikom koji je isto nuklearna sila. Govoreći na konferenciji u Merilendu, Ričard je tvrdio da će SAD morati da se pripreme za brzu eskalaciju protiv mogućih protivnika, uključujući i odbranu samih Sjedinjenih Država.

"Po prvi put od Hladnog rata, sukob nuklearnim oružjem između nuklearnih sila više nije teoretski. Svi mi u ovoj prostoriji moramo da budemo spremni na to da razmišljamo o tome šta ćemo uraditi ako budemo u direktnom oružanom sukobu sa svjetskom silom koja ima nuklearno oružje. Postupci Rusije i Kine mogu da eskaliraju i dovedu do onog nivoa nasilja koji odaberu u bilo kom domenu širom svijeta. Jednostavno se dugo nismo suočili sa takvim konkurentima i protivnicima. To nismo morali da radimo više od 30 godina", rekao je on, a Pentagon je prenio njegove riječi.

Trenutna ruska nuklearna doktrina dozvoljava upotrebu nuklearnog oružja u slučaju prvog nuklearnog udara na njenu teritoriju ili infrastrukturu, ili ako je postojanje ruske države ugroženo nuklearnim ili konvencionalnim oružjem. Američka doktrina dozvoljava prvi nuklearni udar u "ekstremnim okolnostima za odbranu vitalnih interesa Sjedinjenih Država ili njihovih saveznika i partnera". Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je ovaj stav u srijedu, izjavivši da će Kremlj "bez sumnje upotrijebiti sva raspoloživa sredstva da zaštiti Rusiju i naš narod, ako ruska teritorija bude ugrožena".

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov takođe je upozorio da su SAD "na ivici" da postanu direktna strana u ukrajinskom sukobu, a da Vašington rizikuje "direktan sukob između nuklearnih sila". Slična upozorenja stigla su i iz SAD, pre svega od bivšeg predsjednika Donalda Trampa, koji je u srijedu izjavio da bi sukob, za koji je rekao da "nikada nije trebalo da se dogodi", mogao "postati Treći svjetski rat".