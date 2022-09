Tek kada su se javila tri svjedoka policija i javnost su saznali šta se desilo te 1996. godine.

Izvor: YouTube/Life Where I'm From

Dvije djevojke u Japanu koje su nestale nakon što su rekle da su otišle u posjetu napuštenom i "ukletom" hotelu pronađene su mrtve u automobilu na dnu mora 25 godina nakon nestanka.

Megumi Jašiki (19) i Narumi Takumi (19), nestale su 1996. godine. Svojim porodicama su rekle da idu kolima u grad Uozu da posjete hotel sa toplim izvorima koji je bio napušten, a mještani su tvrdili da je to “ukleto mjesto“, prenosi Feniks magazin.

Hotel Tsubono zatvoren je 1980-ih zbog finansijskih problema, ali je ubrzo postao mjesto okupljanja sumnjivih ljudi. Poslednji kontakt sa djevojkama je bio kada je Takumi poslala poruku koja je jednostavno glasila: „Mi smo u Uozuu“. Dva dana kasnije, prijavljene su kao nestale i nikada više nisu viđene sve dok njihovi ostaci nisu pronađeni 25 godina kasnije u luci Fušiki – oko 13 kilometara od njihove kuće u gradu Himi.

Godinama policija nije znala šta se dogodilo, ali su se krajem 2014. javila tri svjedoka, od kojih je jedan rekao: „Auto u kojem su bile dvije žene sletio je u more sa parkinga u blizini parka Kaiomaru u ponoć 1996." Jedan od svjedoka je rekao da su prišli automobilu, ali je on "naglo krenuo unazad i pao u more".

Na pitanje zašto im je trebalo toliko vremena da se jave, rekli su da su bili "uplašeni". Međutim, ni tada policija nije odmah reagovala. Bilo je potrebno još nekoliko godina da se pronađu posmrtni ostaci nesrećnih djevojaka.

Internetom kruže razne glasine – od toga da su u sve umiješane tinejdžerske moto bande, do toga da su se umiješali sjevernokorejski agenati. Ali tužna istina je da policija nije brzo reagovala na izjave svjedoka i da je čekala šest godina prije nego što je pretražila mjesto u moru gdje se automobil srušio i gdje su tijela konačno pronađena.

Istragu ćemo nastaviti po potrijebi, saopštila je policija.