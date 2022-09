Politička urednica Samanta Mejden je podijelila svoje stavove o titulama djece princa Harija i Megan - ona ​​vjeruje da oni "neće dobiti" titule nakon kraljičine smrti.

Izvor: Profimedia

Arči i Lilibet neće dobiti priliku da preuzmu titule princa i princeze, tvrdi se. Politička urednica Samanta Mejden kaže da kralj Čarls tek treba da se obrati Harijevoj i Meganinoj djeci zvaničnim imenima, što sugeriše da će stvari ostati iste. Kraljica je preminula u 96. godini u svojoj ljetnjoj kući u Balmoralu u Škotskoj prošle nedelje. Nakon njene smrti, Arči je sada tehnički princ, dok Lilibet takođe ima pravo da bude proglašena princezom.

Govoreći za australijsku jutarnju emisiju Sunrise, Mejden je rekla: "Razumijem da oni to automatski dobijaju kada su unuci monarha, što očigledno i jesu, ali sasvim jasno, kralj Čarls to nije pomenuo u svojim javnim izjavama. To je samo još jedna stvar u kojoj možete nekako razumjeti zašto su ove porodice otuđene." Pravila koja je postavio kralj Džordž V 1917. znače da Arči i Lili - kao djeca sina suverena - takođe sada imaju pravo na Njeno ili Njegovo Kraljevsko Visočanstvo ako odluče da ga koriste, prenosi Ekpress.

Godine 2021. predloženo je da Čarls - u pokušaju da ograniči broj ključnih članova kraljevske porodice - namjerava da spriječi Arčija da postane princ, kada postane monarh. Da bi to uradio, moraće da izda patent za pisma kojim se mijenja Arčijevo pravo da bude princ i Lilino pravo da bude princeza. Dok se to potencijalno ne dogodi ili ako se ne dogodi, Arči i Lili ostaju princ i princeza, bez obzira da li njihovi roditelji odluče da koriste titule ili ne.

Megan je intervjuu sa američkom voditeljkom tok šoua Oprom Vinfri tvrdila da Arči nije dobio titulu princa zbog svoje boje kože. Međutim, kada je Arči rođen kao sedmi u redu za tron u maju 2019. godine, bio je predaleko na liniji nasledstva. Iako je bio praunuk monarha, on nije bio prvorođeni sin budućeg kralja, pa nije automatski bio ni princ.

Prethodno je mogao da koristi titulu grofa od Dambartona ili da bude lord Arči Mauntbaten-Vindzor. Ali Bakingemska palata je saopštila da su vojvoda i vojvotkinja donijeli ličnu odluku da umjesto njega bude Arči Mauntbaten-Vindzor.