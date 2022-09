Grupa navodi da postoji nekoliko scenarija za svrgavanje Putina i otkriva zašto su ubili samo ćerku Aleksandra Dugina a ne i njega.

Teroristička grupa koja preuzima odgovornost za smrt Darije Dugine, ćerke saveznika Vladimira Putina, saopštila je da su dani ruskog lidera odbrojani. Prošlog meseca, ćerka jednog od Putinovih saveznika ubijena je u eksploziji automobila bombe. Ruski zvaničnici rekli su da je auto, pod kojim je postavljena boimbomba, vlasništvo njenog oca Aleksandra Dugina koga ponekad nazivaju "Putinov mozak".

Službe bezbednosti optužile su Ukrajinu da je odgovorna za bombaški napad, tvrdeći da su napad izvele 'ukrajinske specijalne službe'. Ukrajina je negirala odgovornost za bombaški napad, rekavši da „nisu zločinačka država poput Rusije, a ni teroristička država“. Umesto toga, grupa koja sebe naziva Nacionalna republikanska armija (NRA) tvrdi je da je izvršila bombaški napad, a sada navode su uvereni da su dani Putinovog režima odbrojani. NRA tvrdi da su oni grupa ruskih partizana posvećenih svrgavanju Putinovog režima, a predstavnik te grupe, koji se predstavio kao Aleksandar, govorio je u intervjuu za “Kyiv Post”.

NRA kaže da su meta napada bili Dugin i njegova ćerka, ali su uspeli da ubiju samo nju zbog, kako navode, loše obaveštajnog proračuna. Takođe su rekli da će jednog dana sam Putin biti taj koji će izgubiti moć, a grupa sugeriše da bi moćne ličnosti u Rusiji mogle da ga se otarase u zamenu za ukidanje sankcija.

“Putin će biti smenjen čim postane nezgodan za elite. Najverovatnije će se to dogoditi tiho i sa strahom. Možda će provesti tri dana ležeći u svom kabinetu kao jedan od svojih prethodnika. Ali vrlo je moguće da će izgubiti glavu u zamenu za ublažavanje sankcija. Drugim rečima, biće optužen za sve što se desilo. On to svakako zaslužuje. Međutim, ni njegovi prijatelji neće moći da se izvuku. Pratimo svaki pokret“, rekli su predstavnici NRA, a prenosi UNILAD.

Grupa jeobećala da se ruski lider „neće izvući“. Predstavnik NRA, "Aleksandar", je izneo nekoliko scenarija za Putinov kraj, pri čemu bi najblaži bio onaj gde bi Putin završio pred sudom poput Slobodana Miloševića. A ako govorimo o najbrutalnijem scenariju onda bi to svakako bilo pogubljenje Putina – nešto slično kao što je završio Čaušesku. Čak i ako su Putinovi dani odbrojani, možda će proći neko vreme pre nego što njegova vlada padne, jer je NRA saopštila da ne vidi da je „oružano svrgavanje ruske vlade“ moguće u ovom trenutku.

Podsetimo, Darja Dugina, ćerka poznatog ruskog filozofa i analitičara Aleksandra Dugina, koji se na Zapadu često prikazuje kao jedan od "ideoloških mozgova" Kremlja, poginula je u noći između 20. i 21. avgusta u Moskvi nakon što je automobil kojim se vozila eksplodirao, piše Raša Tudej.

Terenac Tojota Lend Kruzer je eksplodirao nedaleko od Boljših Vjazemki u Moskovskoj oblasti oko 21.45 časova po lokalnom vremenu. Svedoci tvrde da su nakon eksplozije delovi vozila leteli na sve strane, dok je automobil u plamenu nastavio da se kreće i udario u ogradu.

Komemoracija i sahrana je održana u Moskvi 23. avgusta. Televizijski centar Ostankino izabran je za mesto ceremonije ispraćaja ćerke Aleksandra Dugina, koja je imala samo 30 godina u trenutku ubistva. Predsednik Rusije Vladimir Putin oglasio se u vezi sa tragičnom smrću Darje Dugine.

"Podli, surov zločin prekinuo je život Darje Dugine, pametne, talentovane osobe sa pravim ruskim srcem: ljubaznim, punim ljubavi, saosećajnim i otvorenim", naveo je Putin, a prenosi TAS.

Prema njegovim rečima Dugina je kao novinarka, naučnica, filozof i ratni dopisnik, pošteno služila svom narodu i otadžbini i "svojim delima dokazala šta znači biti ruski patriota", navodi se u telegramu saučešća, koji je objavio Kremlj na svom nalogu na Telegramu.