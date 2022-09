Kralju Čarlsu je bilo "malo neprijatno" kada je govorio o svom sinu Hariju i njegovoj supruzi Megan tokom svog prvog obraćanja naciji kao monarh, kaže stručnjak za govor tela!

Izvor: YouTube/CityNews

Kralju Čarlsu je bilo "malo neprijatno" kada je govorio o princu Hariju i Megan Markl dok se obraćao naciji, tvrdi stručnjak za govor tela. Takođe je princu Hariju rekao da ne dovodi svoju suprugu Megan Markl u dvorac Balmoral, dok su članovi kraljevske porodice išli tamo kako bi bili pored kraljice Elizabete koja je bila u teškom stanju, prenosi Dejli Mejl.

Monarh je izrazio tugu zbog smrti kraljice Elizabete Druge i odao počast svojoj supruzi Kamili. O princu Vilijamu i Kejt Midlton je govorio sa puno ljubavi i što je možda iznenađujuće, čak je pomenuo i bivše članove kraljevske porodice Harija i Megan, piše Dejli Star. A pretpostavlja se da je sa neprijatnošću govorio o njima, jer kako piše The Sun, princ Hari je bio u Frogmoru, kad je dobio poziv od svog oca, sada kralja Čarlsa, koji ga je zamolio da ne dovodi Megan u Škotsku. Saseksi su se povukli sa svojih kraljevskih uloga 2020. godine i od tada su dali niz intervjua kojima su otkrili sve o kraljevskoj porodici, od prvog sa Oprom Vinfri početkom 2021. godine, do Meganinog najnovijeg intervjua sa američkim časopisom The Cut.

Međutim, kralj Čarls je želeo da pokaže svoju naklonost prema paru, rekavši: "Takođe želim da izrazim svoju ljubav prema Hariju i Megan dok nastavljaju da grade svoje živote u inostranstvu." Ali ekspert za govor tela Adriane Karter, primetila je da mu je neprijatno da priča o svom sinu. Ona je rekla: "Bilo mu je malo neprijatno, treptao je duže i i čvrsto ih postavio u inostranstvo". Karter je takođe uočila očiglednu emociju koju je novoimenovani kralj iskazao kada je govorio o svojoj pokojnoj majci."Kralj Čarls postaje jako emotivan, što vidimo u očima koje postaju suzne i koža menja boju – zaista iskren govor", rekla je ona. "Kada kralj Čarls govori o 'osećaju gubitka', tuga postaje još vidljivija na njegovom licu."

Ni Kamila nije bila izostavljena iz govora, jer je Čarls izgleda želeo da se oseća dobrodošlo u svojoj novoj ulozi kralja. "Ovo je takođe vreme promena za moju porodicu. Računam na pomoć i puno ljubavi od moje drage supruge Kamile", rekao je on. "Kao priznanje za njenu lojalnost od početka našeg braka pre 17 godina, ona postaje moja kraljica supruga."

Karter je dodala da je Čarlsovo pominjanje svoje supruge, sa kojom se oženio 2005. godine, bio "odlučan" pokušaj da se pokaže njen značaj. "On je odlučan i fokusiran, ističe Kamilinu ulogu uz njega uz velike pohvale za ulogu koju je već odigrala otkako se udala za njega", rekla je ona. Karter je dodala da je govor bio "snažan", čime je njegova vladavina "počela na način na koji bi njegova majka bila izuzetno ponosna". Kratak govor je emitovan na TV-u i strimovan u katedrali Svetog Pavla u okviru službe sećanja na kraljicu kojoj je prisustvovalo 2.000 ljudi.