Poljska bi se mogla naći u ratu sa Moskvom za tri do deset godina, upozorio je zamjenik ministra odbrane.

Poljska bi mogla da završi u vojnom sukobu sa Rusijom u roku od tri do deset godina, rekao je zamjenik ministra odbrane Marčin Ociepa poljskom listu DGP u intervjuu objavljenom u srijedu. Varšavi bi trebalo preostalo vrijjeme do navodnog rata da nabavi što više oružja, dodao je on.