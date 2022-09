Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan upozorio da ne treba potcenjivati Rusiju i kritikovao što se na zapadu vodi politika podstrekivanja, koja ne može da vodi ka rešenju.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je u Beogradu da Rusiju ne treba potcenjivati i ocenio da je energetska kriza u Evropi rezultat zapadnih provokacija protiv Rusije, koje ne mogu da donesu rezultate.

"Rusija je prestala da isporučuje gas i cena gasa je porasla. Svi pokušavaju sada da nađu načine kako da prežive zimu. Što se ranije nisu setili toga. Rusija ima važan adut u rukama, a niko nije razmišljao ranije o tome, i sada proveravate kolike su vam zalihe. Kada imate agresivan pristup prema Rusiji ona koristi oružje koje joj je na raspolaganju", poručio je Erdogan u Beogradu.

Na pitanje kako da reši ovu situaciju, on je rekao da je Turska uvek vodila uravnoteženu politiku prema Rusiji i Ukrajini i da će to činiti i dalje. "Mogu vrlo jasno da kažem da mi se stav Zapada, bez imenovanja imena, ne čini korektnim, jer je to politika zasnovana na provokacijama", rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.

"Sve dok budete pokušavali da vodite takav rat provokacija, nećete moći da dobijete potrebne rezultate", dodao je on. Kako je takođe rekao, njegova zemlja održava otvorene odnose i sa Moskvom i sa Kijevom. Kao i Srbija, ni Turska se nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji i početkom meseca u Sočiju potpisala novi sporazum o ekonomskoj saradnji sa Moskvom.