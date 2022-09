Tetka je od svog rođaka zahtijevala da joj da većinu novca koje je on osvojio na lutriji, jer mu je ona kupila za rođendan dobitne srećke!

Izvor: Thanida Siritan/ShutterStock.com

Na društvenim mrežama jedna tetka je proglašena "pohlepnom" nakon što je zahtijevala tri četvrtine dobitka na lutriji koji je njen nećak osvojio kad mu je kupila srećku. Žena je na Reditu objasnila cijelu priču i iznijela svoju dilemu nakon što je počastila svog nećaka sa par srećki na grebanje za njegov rođendan.

Pukom srećom, nećak je osvojio oko 40.000 evra, ali pošto je već finansijski stabilan, kako ona navodi, njegova tetka je tražila ogroman udio koji bi joj "promijenio život". Reakcija korisnika društvenih mreža na situaciju nije onakva kakvu je očekivala. Objasnila je da je uprkos tome što je bila u posebno teškoj situaciji u prvoj polovini godine, koja je uključivala i gubitak posla, našla nekoliko evra da bi počastila sina svoje sestre za rođendan i kupila mu srećke.

"Skupila sam novac koji sam mogla i kupila mu neke srećke. Jedna srećka je zapravo bila dobitna. To je novac koji mijenja život." Njeno očekivanje da dobije uredan dio velike novčane nagrade nije izazvalo mnogo empatije ni od ženine porodice ni od korisnika na Reditu.

Tvrdila je da je postojeće bogatstvo njenog nećaka dovoljno opravdanje da odustane od svoje iznenadnog novčanog dobitka. Ima "sve materijalne stvari koje bi ikada poželio", rekla je tetka. Otkrila je kako je čak pozvala svoju "veoma dobrostojeću" sestru da vidi da li može da joj pomogne da ubijedi sina da se odrekne svog dobitka.

Njen odgovor, međutim, nije bio daleko od reakcije koja je usledila na Reditu. "Pitala je da li sam ozbiljna. Rekla sam da osjećam da sam veoma velikodušna jer mi je sve to zaista potrebno. Ona mi je prekinula vezu. Poslala sam SMS svom nećaku i mislim da me je on blokirao. Evo u čemu je stvar, treba mi ovaj novac."

Jedan od mnogih ljudi koji su komentarisali njenu priču upitao je: "Da li ste se nadali da će izgubiti i da neće osvojiti novac kad ste mu kupili takav poklon?" "Ne zaslužujete nijedan dio novca, bez obzira na vašu i njegovu situaciju", rekao je drugi. Treći je napisao: "Dali ste mu ih na poklon. Nemate pravo na njegov novac."