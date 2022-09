Eliza je poslednji put viđena kako džogira, a sigurnosne kamere su snimile crni džip kojim je odvedena!

Izvor: Instagram/screenshot/lizawfletcher

Žena koja je nestala dok je bila na jutarnjem trčanju u Tenesiju, SAD, naslednica je ogromnog carstva zaliha hardvera, a ta kompanija je među 150 najvećih privatnih kompanija na svetu. Eliza Flečer, američka učiteljica i naslednica koja je navodno kidnapovana u petak (2. septembra) dolazi iz porodice koja ima hardversko carstvo od 3,2 milijarde dolara.

Poslednji put je viđena kako džogira u kampusu Univerziteta u Memfisu u Tenesiju, oko 4.30 ujutro, pre nego što je ugurana u crni terenac. Kleota Abston (38) optužen je za otmicu i manipulisanjem dokazima. Abston nije dao nikakve informacije o tome gde se Flečerova nalazi i još uvek nije poznat motiv.

Od Flečerove, koja je unuka pokojnog osnivača kompanije Orgill Inc. Džozefa Orgila III, još uvek nema ni traga ni glasa. Orgill Inc. je dobro poznata firma u Memfisu. Džo Orgil, koji je preminuo 2018. u 80. godini, bio je cenjeni član zajednice, filantrop i biznismen. Uprkos tome što je lokalno veliko ime sa ogromnim sumama novca, u čitulji je firma Orgill Inc. opisana kao "kompanija ispod radara" i da "većina ljudi u Memfisu nema pojma o obimu Orgill Inc.a"

Prema Forbsu, to je 143. najveća privatna kompanija na svetu sa prihodom od 3,2 milijarde dolara, isporučujući preko 70.000 kućnih i hardverskih proizvoda širom sveta.

Eliza je udata za Ričarda Flečera III - zajedno imaju dvoje dece, dva dečaka. Par se venčao 2014. godine a mediji su u to vreme ceremoniju opisali kao najupečatljivije venčanje godine. Neki mediji su pisali da nije bilo sličnog takvog venčanja u Memfisu. Memfis Magazin je jednom prilikom opisao Elizu kao "prirodnu devojku – otvorenu, atletski spremnu i toplog srca".

Eliza je često objavljivala slike nje i njenih dečaka i redovno je delila savete o ukusnim obrocima i putovanjima. Godine 2020. tražila je od pratilaca na Fejsbuku preporuke za dobre podkaste o istinitim zločinima.