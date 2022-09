Čovek je htio da menja psa za biciklu sa oglasa.

Kada je u pitanju prodaja starih i neželjenih artikala, mnogi ljudi se okreću internet pijacama radije nego da prodaju svoju robu na rasprodaji. Ali jedan prodavac dobio je više nego što je očekivao nakon što je oglas za svoj bicikl po cijeni od oko 450 eura objavio na Fejsbuk prodavnici. Prodavac je ostao zapanjen nakon što je čovjek pokušao da "promijeni" svog psa koji je još štene za njegov bicikl Marino DH. On je na Reditu napisao koliko je bio šokiran činom ovog muškarca: "Neka mi je osoba ponudila svog psa za bicikl... šta da radim?"

On je podijelio i djelove njihove konverzacije, koji uključuje sliku šteneta starog nedjelju dana. U njemu je čovjek zainteresovan za kupovinu bicikla napisao: "Da li biste bili zainteresovani za razmenu za štene. Ona je pit bul pomešan sa bulom". Kao odgovor, prodavac je rekao: "Šta, čovječe. Ne, odnesi štene kliniku za usvajanje umjesto da je mijenjaš za bicikl. To je ludost".

Dok većina korisnika nije mogla da vjeruje da će vlasnik pokušati da zamijeni svog psa za "novu igračku", drugi su podijelili svoja iskustva sa drugima koji su pokušavali sa njima zamijene svoje ljubimce za nešto "novo i uzbudljivo" nakon što su se umorili od njih. Jedan korisnik je rekao: "Ovakvi ljudi mi se gade. Ako ne možete da se posvetite tome da to bude dio vašeg života 10 do 15 godina, nemojte se truditi Takođe, ako nećeš da ga treniraš, opet, nemoj da se trudiš, nisu životinje kriva ako uništava stvari, a ti je nisi naučio da ne radi". Drugi korisnik je dodao: "Vidio sam nekoga na Fejsbuku prije nekoliko dana kako traži da mijenja svog psa za par grama marihuane". Treći korisnik je rekao: "Nečuveno! On je živo biće, ne baš malo štene, vjerovatno već vezano za porodicu, jadnik, prema njemu se postupa kao prema stvari."

Međutim, drugi su se pitali zašto prodavac nije prihvatio ponudu samo da bi spasio psa od vlasnika koji "očigledno ne mari za svoje štene”.U odgovoru, prodavac je rekao: "Ja bih, ali iskreno mi je potreban novac i već imam štene koje se ne slaže najbolje sa drugim psima. Ponudio sam se da uzmem psa, ali on je rekao ne."