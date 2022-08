Tim eksperata za nuklearni nadzor Ujedinjenih nacija stigao je u Kijev, odakle bi trebalo da se upute u nuklearnu elektranu Zaporožje.

Izvor: YouTube/The Telegraph

Prema navodima evropskih medija, navodno se sprema zamka timu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Kako piše "Raša Tudej", navodno su ukrajinske snage započele bombardovanje potencijalne rute kojom će se kretati kolona vozila tima IAEA.

Član regionalnog veća Zaporožja Vladimir Rogov izjavio je za rusku novinsku agenciju "RIA Novosti" da ukrajinski nacionalisti targetiraju lokacije koje bi međunarodni tim mogao da poseti u Energodaru gde se nalazi najveća nuklearna elektrana u Evropi. Prema njegovim rečima, "režim" predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog je navodno već naredio da se započne vojna operacija na jugu zemlje.

Kako stručnjaci navode, ako je to istina, to onda dodatno povećava zabrinutost za bezbednost međunarodnog tima IAEA. Rogov takođe tvrdi i da su Oružane snage Ukrajine navodno već gađale jedan objekta koji se navodio kao potencijalni smeštaj međunarodnog tima. Tim stručnjaka bi trebalo da boravi u nuklearnoj elektrani Zaporožja do subote 3. avgusta. U njemu su eksperti iz Poljske, Litvanije, Srbije, Kine, Francuske, Italije, Jordana, Meksika, Albanije i Severne Makedonije.