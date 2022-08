Snažno nevrijeme pogodilo je Halkidiki, grčko ljetovalište koje je popularno ljudima iz regiona.

Veliki broj turista iz regiona ostao je bez kola u nevremenu koje je pogodilo Halkidiki. Neki od njih probudili su se u poplavljeni apartmanima tokom kataklizmičnog nevremena koje je u srijedu pogodilo Grčku. Meteorolozi kažu da je na sjeveru Grčke, u tom periodu, palo čak 100 mililitara kiše po metru kvadratnom, i da je za dva dana bilo više od 50.000 udara groma, zbog čega su mnogi ostali bez struje.

Mnoge plaže su uništene, prekrivene debelim slojem blata, granjem i raznim otpacima koje su nanijele bujice. U pomoć su pristigli i vatrogasci, koji su izvlačili ljude iz poplavljenih vozila i kuća, a mnogi automobili ostali su zarobljeni u mulju. Zbog dramatične situacije turistima koji se trenutno nalaze na ljetovanju mobilni operatori su slali poruke upozoravajući ih da ne izlaze napolje i da ugase mobilne uređaje zbog jake grmljavine.

Među turistima koji su se našli usred 'smaka svijeta' bio je i Nikola S. iz Beograda, koji je otišao na Sitoniju, u mjesto Sarti. Kako kaže, prvih nekoliko dana vrijeme je bilo savršeno, a onda se preko noći sve pretvorilo u scene kao iz horor filmova.

"Kiša je počela da pada u srijedu, ali to nas nije spriječilo da se kupamo i budemo na plaži. Ništa nije ukazivalo na to da stiže stravično nevrijeme. Međutim, tokom noći sve se promjenilo. Kiša je lila kao iz kabla, duvao je jak vjetar, sjevalo je, čuli su se jaka grmljavina i udari gromova. Cijela soba se tresla. Kada smo ustali, vidjeli smo potopljene ulice, prevrnute ležaljke, plivalo je đubre na sve strane, kao i gomile polomljenih stolica, suncobrana... Vatrogasci su zbrinjavali stare ljude, bagerima su vadili zarobljene automobile iz mulja. Ipak, kiša nije prestajala i to je izazvalo pravu katastrofu. Zbog dramatične situacije svi smo dobili poruke na mobilnim telefonima da bez preke potrebe ne izlazimo napolje i da ugasimo mobilne uređaje", priča Nikola, i dodaje:

"Agonija je tek uslijedila kada su nas u četvrtak ujutru probudile vriska i jaka lupnjava na vrata. Kako smo skočili iz kreveta, tako smo stali u vodu i shvatili da nam je cijeli apartman potopljen jer smo bili u suterenu. Stvari su nam bukvalno plutale po sobi. Gazdarica apartmana nas je dozivala ne bi li ušla u sobu i počela da izbacuje vodu. Kako smo otvorili vrata, ušlo je još više vode. Bilo je jezivo. Stavljali smo sve na krevet da sačuvamo lične stvari. Sreća što su drugari bili u apartmanu iznad, pa je nas osmoro noć provelo u četvorokrevetnom smještaju dok se naš nije osušio... Nadam se da će za vikend, kao što su najavili, biti ljepše vrijeme. Da iskoristimo poslednje dane odmora, jer nam je ovih nekoliko dana potpuno propalo".

Prema Nikolinim riječima, nekoliko porodica sa malom djecom spakovalo je svoje kofere i prekinulo ljetovanje.

"Djeca su cijelu noć plakala jer je stvarno pucalo na sve strane. Kiša je pljuštala skoro tri dana, voda je u apartmanima bila do kolena i roditelji nisu znali šta će sa njima. U četvrtak su se mnogi spakovali i vratili za Srbiju iako su imali uplaćeno još po pet, sedam i deset dana", kaže on.

O ovoj situaciji se oglasio i potpredsjednik Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Milan Lainović i rekao da vremenske nepogode "ne pokriva" nijedno osiguranje i da putnici nemaju pravo na odštetu.

"Agencija odgovara za prevoz, smještaj, uslugu, zdravstveno i putno osiguranje. Za sve mimo toga ona nije odgovorna. Kiša, oluja, grad, poplave, za to nije kriva agencija, to je prirodna pojava, vremenska nepogoda. I tu nemate pravo na odštetu ni ako zbog toga na svoju ruku prekinete ljetovanje i napustite smještaj", objašnjava Lainović.