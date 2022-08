Liz Trus koja ima sve veće izglede da naslijedi Borisa Džonsona u Dauning stritu, a izjavila je da je spremna da upotrijebi nuklearno oružje ako za to bude potrebe!

Liz Trus, britanska šefica diplomatije, apsolutna gospodarica Forin ofisa i jedna od kandidata za šefa britanskih konzervativaca, s nadom da će postati i premijerka po uzoru na Margaret Tačer i Terezu Mej izjavila je da je spremna i da pokrene nuklearni rat ako postane premijerka.

Kako piše britanski Miror, Liz Trus koja ima sve veće izglede da naslijedi Borisa Džonsona u Dauning stritu, rekla je u utorak da je spremna da pritisne nuklearno dugme, ako bude potrebno iako bi to značilo globalno uništenje. Rečenica Liz Trus izletjela je na skupu u Birmingenu, kada ju je voditelj Džon Pienar pitao o zastrašujućoj odluci sa kojom bi se mogla suočiti.

G. Pienar je rekao da će se osjećati "fizički bolesno" zbog te perspektive, ali je gospođa Trus djelovala bezosjećajno kada je rekla da će narediti lansiranje nuklearnog oružja. Obraćajući se na skupu koji se sastoji od sledbenika Torijevaca u NEC-u u Birmingemu, gospođa Trus je rekla da je zlokobni izbor "važna dužnost premijera". Gospodin Pienar joj je rekao: "Jedna od prvih stvari koja će se desiti kada i ako postanete premijer, bićete uvedeni u sobu, veoma privatnu sobu na broju 10, i tamo će biti izloženo ispred vas ono što nazivaju pismima poslednje instance. Da li vi, premijerka Liz Trus, dajete naređenje za oslobađanje nuklearnog oružja. To bi značilo globalno uništenje. Neću vas pitati da li biste pritisnuli dugme, reći ćete da, ali da sam ja suočen sa tim zadatkom bi mi bilo fizički muka. "Zatim je upitao: "Kako biste se vi osjećate zbog te pomisli?"

Trus je odgovorila: "Mislim da je to važna dužnost premijera i spremna sam da to uradim. Potom je ponovila: "Spremna sam da to uradim." Cilj raketnog sistema "Trident", navodi Ministarstvo odbrane, je "odvratiti najekstremnije prijetnje našoj nacionalnoj bezbjednosti i načinu života, što se ne može učiniti drugim sredstvima." Gospođa Trus je ranije nagovijestila svoju namjeru da obnovi nuklearno odvraćanje tokom svoje liderske kampanje.