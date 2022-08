Ukrajinski ministar odbrane izjavio da rat ulazi u novu fazu.

Izvor: Youtube/CNN

Tačno šest mjeseci nakon početka rata u Ukrajini, ministar odbrane te zemlje rekao je da sada počinje nova faza sukoba, ali da je "najgore prošlo". Oleksij Reznikov se uključio na Si-En-En i kazao da je Ukrajina na rubu nove faze rata.

"U fazo smo stabilizacije svih bojnih linija, uz malo pomjeranje jedinica i napravili smo mnogo dobrih mjera odvraćanja. Vjerujem da smo na rubu nove faze, i da započinjemo protivofanzivnu kampanju u drugom smjeru", rekao je on.

Na pitanje da li se plaši da će se međunarodna zajednica "umoriti" od ovog sukoba, rekao je da je to jedna od glavnih prijetnji.

"Ja to zovem sindromom umora i za mene je to jedna od glavnih prijetnji, moramo da radimo na tome da je isključimo, moramo da komuniciramo. Molim vas, ne budite umorni jer je to vrlo opasno za nas", rekao je Reznikov.