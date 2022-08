Plivačima je savjetovano da izbjegavaju određena kupališta u Engleskoj, nakon tvrdnji o najezdi morskih vaški koje jedu meso.

Izvor: Shutterstock/NatureDiver/YouTube/WSB-TV/Printscreen

Plivači su poslednjih dana prijavljivali da su osjetili ujede dok su se kupali u jezerima u Engleskoj. To se posebno odnosilo na jezera Klivedon i Veston na obali, a plivači su zabrinuti jer su po izlasku iz vode, primijetili da su im ostale crvene mrlje na koži, nakon što su osjetili "peckanje" i "ujede". Ispostavilo se da je to zbog takozvanih "morskih vaški".

Taj crveni osip i svrab pojavljivao se na djelovima tijela prekrivenih kosom ili kupaćim kostimom. Uglavnom je to bilo na preponama, zadnjem dijelu, grudima, stomaku, vratu ili leđima. Od morskih vaški vam može nakon kupanja ostati 200 uboda ili više.

U nekim ekstremnim slučajevima, ljudi su pronalazili stvorenja nalik insektima skrivena u svojim kupaćim kostimima nakon kupanja. Društvo entuzijasta morskih jezera (MARLENS), koje upravlja morskim jezerom u Klivedonu, savjetovalo je ljudima da izbjegavaju ta područja dok ih ne osvježi plima.



Portparol Klevedon Marine Lake je rekao: "Imali smo nekoliko prijava i poruka o ujedima ovih stvorenja. Jedna teorija je da su to morske vaške. Druga da su to bebe meduze - male larve meduza (Medusa) koje je teško uočiti. Ova stvorenja uđu u jezero kada more pređe zid i ujedaju ili ubadaju ljude. Za većinu ljudi to je samo ogrebotina, ali neki osjetljiviji tipovi ljudi mogu dobiti osip. Loša vijest je da ne možemo ništa da uradimo da ih zaustavimo – to je prirodna voda i morski život u njoj živi, plus voda koja dolazi preko morskog zida je neophodna da bi voda u jezeru bila svježa."

Morske vaške Izvor: Youtube/ NJ.com

Šefovi jezera rekli su da javnost treba da sačeka do sledećeg vikenda da bi ponovo ušli u jezera ako žele da izbjegnu stvorenja. Takođe su savjetovali svima koji pate od loše reakcije od ujeda da razgovaraju sa svojim farmaceutom i izbjegavaju plivanje dok im rane ne zarastu.

Takođe, ujedi ovih vaški mogu biti i kobni. Jednog mladića iz Australije su prije 5 godina izujedale ove životinjice i ostavile mu rane na nogama koje su krvarile. BBC je tad prenio da je Kenizej (16) primijetio da su mu stopala i članci prekriveni krvlju pošto je neko vrijeme bio u vodi na melburnskoj plaži, a krvarenje nije prestajalo. Doktori su utvrdili da su ga izujedale upravo morske vaške koje se inače hrane mesom.

"Morske vaške obično idu na mrtve životinje ili one koje umiru. Ujedaju i ljude", objašnjavao je Ričard Rejna, vanredni profesor u Školi bioloških nauka pri Univerzitetu "Monaš".

