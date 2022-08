Zelenski je upozorio da bi ruske snage taj datum, 24. avgust, mogle da iskoriste za posebno brutalne napade.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je sunarodnike da se drže zajedno i bore uoči Dana nezavisnosti, kada će se navršiti šest meseci od početka ruske invazije na tu zemlju. "Moramo da se borimo za pobedu Ukrajine, ima još mnogo posla, moramo da se držimo zajedno i izdržimo mnogo, neverovatnu količinu bola", rekao je on u video obraćanju objavljenom u subotu uveče.

Sledeće nedelje, 24. avgusta, Ukrajina slavi Dan nezavisnosti, a tim datumom se obeležava i punih šest meseci od početka ruske invazije. Zelenski je upozorio da bi ruske snage mogle da iskoriste taj dan za posebno brutalne napade.

"Takav je naš neprijatelj", rekao je on, misleći na "ruski teror" u Harkovu i Donbasu, koji su svakodnevno pod ruskim napadom. On je rekao i da sledeće nedelje očekuje posete ukrajinskih partnera, uz napomenu da je "rat promenio sve za Ukrajinu, Evropu i ostatak sveta".

On je dodao da je cilj Rusije da ponizi zemlju, širi strah i sukob, tako da niko ne treba da popušta i pokazuje slabost. "To je razlog zašto se držimo zajedno, pomažemo jedni drugima, gradimo ono što je uništeno i borimo se za naš narod", naglasio je on u svom obraćanju.