Turka je pozvala Finsku i Švedsku da im isporuče osobe koje se terete za terorizam.

Izvor: Profimedia

Turski ministar pravde Bekir Bozdar rekao je da Švedska i Finska nisu predale nijednog osumnjičenog za terorizam od kako je potpisan sporazum sa NATO alijansom koji se tiče njihovog članstva.

"Do sada niko od optuženih za terorizam, čije je izručenje iz Švedske i Finske tražila Turska, nije vraćen. Švedska i Finska neće postati članice NATO-a ako nastave da ignorišu zahteve Ankare za izručenje", izjavio je turski ministar pravde Bekir Bozdag.

Bozdag je rekao da se proces pridruživanja Švedske i Finske NATO-u "neće pomeriti korak napred" ukoliko se to pitanje ne reši.

"Naša očekivanja se ne odnose na one optužene za prevaru. Švedska i finska vlada bi to trebalo veoma dobro da razumeju", naveo je on.

Podsetimo, Turska je u junu pristala da formalno podrži dve nordijske države da se pridruže NATO alijansi pod uslovom da neće podržavati organizacije koje Ankara smatra terorističkim grupama. Ankara je zatražila izručenje 33 osobe koje gone zbog optužbi za terorizam.