Tejt na mrežama promoviše mizoginiju i razbijesnio je cijeli svijet zbog svojih izjava, a prošlog mjeseca je bio traženiji na Guglu od Trampa i Kim Kardašijan!

Ako ste korisnik društvenih mreža, velike su šanse da ste vjerovatno vidjeli Endrjua Tejta dok ste listali TikTok ili Instagram. Tokom posljednjih nekoliko mjeseci, čini se da je svaki drugi video snimak o njemu, i tako je on je postao jedno od najprisutnijih lica na ovim aplikacijama – kao i jedno od najkontroverznijih. U julu je na Guglu bio traženiji od Donalda Trampa ili Kim Kardašijan, ali ko je Endrjuu 'Kobra' Tejt i zašto je odjednom postao viralan?

Tejt (35), je bivši profesionalni kik-bokser, preduzetnik i kreator sadržaja, koji vodi onlajn kurs o "modernom stvaranju bogatstva" na sopstvenom "Hustlers univerzitetu", koji je osnovao. Govoreći o svom ličnom bogatstvu, nedavno je u intervjuu rekao: "Bio sam švorc dugo vremena. Prvi milion sam zaradio kada sam imao recimo 27 godina, a onda sam imao 100 miliona do 31,32 godine i onda sam nedavno postao trilioner."

Na planeti nema trilionera (prema Forbsu, Elon Musk vredi 250 milijardi dolara), tako da bi to mogla biti samo Tejtova želja. Međutim, "Essential Sports" procjenjuje da je on težak oko 30 miliona dolara. Uživao je u prilično uspješnoj kik boks karijeri, osvajajući svjetske titule u dvije različite kategorije. Prvi put je postao poznat van sporta dok se pojavio u sezoni Velikog brata 2016. u Velikoj Britaniji, koja se završila u kontroverznim okolnostima.

Tejt je bio izbačen iz rijalitija nakon što se na internetu pojavio video na kojem se vidi kako tuče ženu kaišem. Tejt je tvrdio da je to bio dio igre na koju je žena sa snimka pristala. U izjavi datoj na svom Fejsbuku, on je rekao: "Isključili su sav zvuk jer se ona smije u videu. I odsjekli su kraj snimka gdje ona uzima kaiš i uzvraća mi udarac dok se oboje smijemo. Kakvo s*nje. Bila je 2012. i smijali smo se."

Kasnije je izazvao kritike nakon komentara o silovanju koje je dao nakon pokreta #MeToo. Kako je prenio Metro, ​​on je tada tvitovao: "Seksualno uznemiravanje je odvratno i neoprostivo. Međutim, muškarac koji te gleda, zviždi ili pita za ime nije uznemiravanje. Žene već dugo vremena razmijenjuju seks za priliku. Ako se dovedete u poziciju da budete silovani, morate snositi određenu odgovornost." Endrju Tejt takođe kaže da je ženi mjesto u kući, da ne bi trebalo da vozi, i da su žene "vlasništvo muškaraca". U drugim video-klipovima, ovaj kikbokser, koji pozira pored skupih automobila, pištolja, i predstavlja se kao plejboj koji puši skupe cigare - govori o udaranju i davljenju žena, lomljenju njihovih stvari i spriječavanju njihovog izlaska.

"Izvadim mačetu, bum u facu i stisnem je za vrat. Ćuti, kuč*o", kaže on u jednom snimku, glumeći kako bi napao ženu ako bi ga ona optužila za prevaru. U drugom snimku, on opisuje kako baca stvari djevojke kroz prozor. U trećem on naziva bivšu djevojku koja ga je optužila za nasilje (što on opovrgava) - "glupom kur*om".

Njegov nalog na Tviteru je suspendovan 2017. godine, a tvitovi su kasnije uklonjeni sa Tvitera jer su izazvali mnogo kontroverzi. Ali ranije ove godine, Tviter je verifikovao nalog zloglasnog kik-boksera, koji je već zabranio, pošto se činilo da kompanija za društvene mreže ignoriše sopstvena pravila. Takođe, u aprilu 2022. godine Daily Beast je izvijestio o upadu rumunske policije u Tejtovu kuću, zbog optužbi za trgovinu ljudima i silovanje. Na Tejtovom imanju su pronađene jedna Rumunka i jedna Amerikanka, a istraga je još uvek u toku. Kritičari kažu da popularnost Endrjua Tejta izaziva zabrinutost zbog mizoginije na mreži i potencijalne radikalizacije, a jedna žena ga je okarakterisala kao "najstrašnijeg muškarca na internetu".

Tejt trenutno živi u Rumuniji, a kao razlog navodi sljedeće: "želim da živim u državi gdje mogu da platim policajcu 50 eura kad napravim prekršaj; želim da živim u državi gdje svi imamo pravo na korupciju, a ne na Zapadu, gde je to pravo rezervisano samo za bogataše". Njegov iznenadni uspon do slave nije slučajan. Prema dokazima koje je skupio Observer, sljedbenici Tejta imaju nalog da preplavljaju društvene mreže njegovim snimcima, i to najkontroverzijim, kako bi prikupili što više pregleda i reakcija.

Ovaj koordinirani rad, u kojem učestvuju hiljade pripadnika Tejtove privatne online akademije Hustler’s University i mreže lažnih naloga na TikToku, opisani su od strane stručnjaka kao "blatantan pokušaj manipulisanja algoritmom", i vještačkim podizanjem posjete. Za manje od tri mjeseca, ova strategija mu je donijela gomilu novih pratilaca, a on je potencijalno zaradio milione eura, pošto sada 127.000 ljudi plaća 39 funti mjesečno kako bi se učlanilo u društvo Hustler’s University. Mnogi od njih su dječaci i muškarci iz SAD i UK. I pored toga što mnogi snimci po svemu sudeći krše pravila TikToka, koji ne dozvoljava mizoginiju i lažne naloge, ova platforma nije učinila mnogo da ograniči širenje Tejtovih snimaka ili zabranjuje naloge koji ih šire. Umijesto toga, TikTok ga je lansirao u mejnstrim, preporučujući Tejtove snimke mladim korisnicima.