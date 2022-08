Promoterka En Godži je pokušala da zajaše kita ubicu kada je krenuo pakao.

Izvor: YouTube/CBS/Printscreen

Bivša promoterka koja je radila u "Morskom svetu" opisala je zastrašujući trenutak kada ju je napao i umalo udavio kit ubica od dvije tone kojeg je pokušavala da zajaše. Žena kojoj je morska orka zamalo odgrizla nogu kaže da je mislila da će se udaviti tokom divljačkog napada.

Godine 1971, kada je En Godži imala samo 22 godine, doživjela je nesreću sa kitom ubicom od dvije tone u "Morskom svijetu" San Dijegu i jedva je pobegla. Sada ima 73 godine, En je rekla da je bila u vodi sa kitom ubicom samo da bi promovisala njegov dolazak u park - ali su stvari brzo pošle naopako.

Ubrzo nakon što je ušla u bazen, noseći samo bikini, En je rekla da može da primjeti da nešto nije u redu jer se kit udaro perajima na sve strane "kao krpena lutka". Na zastrašujućim snimcima, kit se može vidjeti kako iznenada kruži za En, kada je zagrizao njenu nogu i krenuo da se zakucava.

Dok je En vrištala, osoblje parka je samo užasnuto gledalo kako ju je Šamu vukao na dno bazena. Govoreći za CBS vijesti, En je rekla da očekuje da će umrijeti tamo dolje.

Napad orke iz 1971. godine Izvor: Youtube/CBS

"Pala sam na dno bazena, a ona se samo okrenula i zgrabila me čeljustima. U suštini sam bila na njenoj donjoj vilici sa zubima na butinama. Visila sam na njenoj glavi. Jako sam se bojala da ću se udaviti. Zaronila bi i spustila se, a ja nisam znala koliko ću dugo biti tamo dolje", rekla je ona.

Na kraju je jedan od radnika uspio da pruži dugačku motku do Ane koju je koristila da se izvuče do ivice rezervoara. Zatim je došlo do natezanja kita i njene noge koje je osoblje parka uspjelo da dobije. Zapanjujuće En kaže da iako je to iskustvo bilo traumatično, u to vrijeme nije osjećala bol, uprkos tome što joj je bilo potrebno 200 šavova da zatvori ranu koje je orka napravila.

Rekla je: "Bilo je puno krvi. Ali nije bilo bola, voda je bila hladna i dugo sam bio u šoku."