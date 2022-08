Ian Sajms (34) je preminuo jer se onesvijestio nasred ulice, a onda ga je napao pas kojeg je šetao. Pas mu je pojeo lice!

Izvor: Facebook/Ian Symes

Ian Sajms (34) je u srijedu šetao psa i odjednom se srušio nasred ulice. Napao ga je pas kojeg je šetao i pojeo mu je lice. Ovaj tragični incident dogodio se u Hempširu u Engleskoj u Velikoj Britaniji. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta ali je nažalost bilo kasno.

Policija je pronašla i uhapsila vlasnika psa. On je ubrzo pušten na slobodu, ali je pod istragom zbog posjedovanja životinje čije ponašanje je izmaklo kontroli.

Brat stradalog Ijana, Martin Sajms, od tog događaja posjećuje park u kojem se dogodio užasan incident svakoga dana ne bi li pogledao nove poruke podrške i saosjećanja koje ostavljaju njegovi sugrađani. U četvrtak je dao prvu izjavu za lokalne medije.

"Proteklih 30 sati je bilo prilično šokantno, veoma mi je teško da razumijem šta se dogodilo i zašto se to dogodilo", rekao je Martin.

Zahvalio se svima na podršci i saosjećanju.

"Hvala na svim porukama i počastima za mog brata. Veoma je dirljivo vidjeti cvijeće i poruke koje su ostavljene na terenu. Situacija koja se dogodila je izbrisala sva lijepa sjećanja iz djetinjstva. On je volio da šeta pse i koliko god da je tužno što ga nema, bar je preminuo radeći ono što je volio", dodao je Martin.

Zakon o opasnim psima u Velikoj Britaniji

U Velikoj Britaniji postoji zakon o opasnim psima iz 1991. godine. Uveo ga je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Kenet Bejker. Zabranjeno je posjedovanje četiri vrste pasa: američki pitbul terijer, japanski tosa, aregentinska doga i brazilski mastif. Zabranjeno je i ukšranje ove četiri rase jer spadaju u "opasne".

Ako dođe do napada psa, vlasnim psa može biti poslat u zatvor do šest mjeseci kao najblaži vid kazne, a najstroža kazna je neograničen boravak u zatvoru u zavisnosti od vrste napada i povreda kakvu ima žrtva. Može da vam se oduzme dozvola za posedovanje psa koji može biti čak i ubijen. Ukoliko dozvolite svom psu da nekoga povrijedi, možete biti poslani u zatvor do pet godina ili da budete novčano kažnjeni. Ako namjerno koristite svog psa da biste nekoga povrijedili, mogli biste biti optuženi za "zlonamjerno ranjavanje“.