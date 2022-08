Direktor jedne kompanije je plakao jer je zbog svoje greške morao da otpusti radnike, i sve je to objavio na jednoj poslovnoj društvenoj mreži.

Izvor: Linkedin/bradenwallake/Screnshot

Na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn osvanula je objava koja je začudila mnoge, pa su počeli masovno da je dele i na društvenu mrežu Tviter. Tako je podelila i jedna devojka i iznela svoje mišljenje. Na slici se vidi čovek koji plače i njegova potresna ispovest, a ispostavilo se da je taj čovek direktor kompanije i da je plakao jer je zbog svoje greške morao da da otkaze ljudima. U opisu objave stoji:

"Došli smo dotle da direktori na LinkedIn kače, pazite sad, potresne ispovesti o greškama koje su dovele do otpuštanja radnika. Samo za one s najjačim želucem. Slike sebe kako plaču jer otpuštaju radnike. Osoba na slici je i dalje CEO i ponosni '5x college dropout'."

Direktor kompanije je uz sliku gde plače napisao:

"Ovo će biti najranjivija stvar koju ću ikada podeliti. Premišljao sam se da li da ovo objavim ili ne. Morali smo da otpustimo nekoliko naših zaposlenih. Video sam mnogo otpuštanja u poslednjih nekoliko nedelja na Linkdinu. Većina njih je to radila zbog ekonomije ili bilo kog drugog razloga. A naš razlog je? Moja krivica. U februaru sam doneo odluku da prestanem da prodajem naše glavne usluge i da se fokusiram na novu uslugu. To je odlična usluga i nešto što ćemo nastaviti da nudimo, ali za prave vrste kompanija. Sada znam da će moj tim reći da smo zajedno doneli tu odluku, ali ja sam nas odvro u to. I zbog tih propusta danas sam morao da uradim najtežu stvar koju sam ikada morao da uradim. Uvek smo bili ljudi na prvom mestu. I uvek ćemo biti. U danima kao što je današnji, voleo bih da sam vlasnik preduzeća koji je vođen samo novcem i da ga ne zanima koga sam povredio usput. Njihove porodice, njihove prijatelje. Uvek sam zapošljavao ljude na osnovu toga ko su kao ljudi. Ne mogu da zamislim niži trenutak od ovog."

Nekoliko komentara je osvanulo ispod objave:

"Joj, suze mi niz leđa teku kad ga vidim ovakvog", "Bože isti švaba kod kog sam radila", "Ovaj rad, lik briše suze parama".

