Jedan dečko iz mesta Lebane u Srbiji, koji se na "TikToku" predstavlja ka "Aleksić Moto", napravio je podvig zato što je sa starim automobilom Zastava 101, poznatiji kao Stojadin, vozio 30 sati do Kušadasija!

Izvor: TikTok/screenshot/aleksicmoto

"Aleksić Moto", dečko iz Lebana koji to ime koristi na društvenoj mreži "TikTok", je uspeo da sa automobilom Zastava 101, koji je u narodu poznatiji kao "Stojadin", ode do Kušadasija za 30 sati! Kušadasi je popularno letovalište u Turskoj godinama unazad koje je namenjeno za mlade i poznato je po brojnim noćnim klubovima.

“Bravo, kralju, reklama za zastavu nikad jača“; "Dečko koji je zastavom išao do Kopaonika, preš'o Bugarsku, Albaniju, Makedoniju i Grčku... putešestvije koje treba pogledati. Bravo, Aleksiću... naravno pozdrav i za MUNjU 21“, neki su od komentara o momku iz Lebana.

Komentari svi liče, zapravo, jedan na drugi, pa Aleksića više puta nazivaju carem i kraljem, a komentare ostavljaju i ljudi iz Skoplja. Aleksić kaže da je u to mesto stigao bez odmora. Stara mašina je izdržala.

Ranije ove godine, on je sa svojim “Stojadinom” prvo išao do Ulcinja, zatim je sredinom jula išao do Paralije. I do Ulcinja i do Paralije, njegov “Ferari” ga nije izdao, već je bezbedno stigao na svaku destinaciju. Pogledajte kako je izgledao njegov put do Grčke.