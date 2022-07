Predsednik Rusije, Vladimir Putin, najkasnije će na jesen uživo u televizijskoj emisiji odgovarati na pitanja ljudi iz Rusije.

Izvor: Profimedia

"Direktna linija sa Vladimirom Putinom" je televizijska emisija tokom koje šef države u programu uživo odgovara na pitanja običnih građana Rusije i drugih zemalja. Ovaj format komunikacije prvi put je organizovan 24. decembra 2001. godine, a potom su održavane svake godine, osim 2004. i 2012. 2020. godine, kada ovaj događaj nije održan u tradicionalnom formatu, ali je Putin odgovarao na nekoliko pitanja građana tokom svojih godišnjih vesti konferencije u decembru 2020. godine. Poslednji put ovaj format održan je 2021. godine 30. juna.

"Godišnja sesija pitanja i odgovora ruskog predsednika Vladimira Putina, poznata kao 'Direktna linija sa Vladimirom Putinom' neće biti održana do jeseni, a datumi bi mogli biti određeni u septembru. Zbog zauzetosti, nismo imali vremena da održimo direktnu liniju početkom leta. Mnogi ljudi su trenutno na odmoru, tako da verovatno neće biti ispred malih ekrana. Početkom septembra, prve polovine septembra, počinje politička sezona, i uopšte, oživljavanje domaćeg života posle letnjeg perioda. Definitivno ćemo odrediti datum i o tome ćemo vas obavestiti, , rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u petak.

Portparol Kremlja je negativno odgovorio na pitanje da li bi do same direktne linije moglo doći već početkom septembra. "Rekao sam da je u prvoj polovini septembra samo aktivacija života, nastavak političke sezone, svi događaji. A u budućnosti će se već odrediti datum", objasnio je on.