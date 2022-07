U jeku priprema za veliku ukrajinsku kontraofanzivu, ukrajinske snage su raketirale most Darjevski preko rijeke Ingulec u okupiranom crnomorskom regionu Hersona.

Most je pogođen sa ciljem da se ugrozi ruta za snabdjevanje koju koriste ruske oružane snage, rekao je ukrajinski regionalni zvaničnik Sergej Klan. Most Darjevski preko rijeke Ingulec koji koriste ruske trupe za snabdjevanje, pogođen je nekoliko dana nakon što je onesposobljen i ključni most preko rijeke Dnjepar, izjavio je ovaj ukrajinski zvaničnik, prenosi britanski "Reuters".