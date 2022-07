Najviši zvaničnici američkog vazduhoplovstva ostavljaju otvorena vrata za prebacivanje nekih od legendarnih aviona A-10 u Ukrajinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Front Cost

Sekretar američkih vazduhoplovnih snaga Frenk Kendal nije direktno odbacio ideju o premeštanju jurišnih aviona A-10 Varthog u Ukrajinu kada su ga u sredu pitali o mogućnosti. Njegovi komentari su usledili nakon što je načelnik štaba vazduhoplovstva general Čarls K. Braun rekao da će ukrajinsko vazduhoplovstvo na kraju morati da počne da se udaljava od svojih borbenih aviona iz sovjetske ere i da će šta god da bude sledeće "biti nešto što nije rusko". Kendal i Braun dali su svoje komentare na godišnjem bezbednosnom forumu u Aspenu u sredu. Do danas je samo američko vazduhoplovstvo koristilo A-10 Varthog, legendarni avion za blisku podršku poznat prvenstveno po svom masivnom topu GAU-8/A Avenger od 30 mm i teškom oklopu, izveštava The War Zone.

"Šta je to što Vazduhoplovstvo... treba da ostavi iza sebe?", upitao je Dejvid Ignatijus iz Vašington posta, koji je bio moderator tokom Kendalovog govora sekretara vazduhoplovnih snaga u Aspenu. "Časni A-10... nije sistem koji će nam trebati protiv tipova protivnika o kojima smo trenutno najviše zabrinuti", odgovorila je Kendal.

U svom poslednjem budžetskom zahtevu za fiskalnu 2023. godinu, Vazduhoplovstvo je zatražilo ovlašćenje da penzioniše 21 "Warthoga" tokom tog perioda. Ovi avioni su se u svakom slučaju pokazali korisnim u poslednje dve decenije ili tako da podržavaju borbene operacije niskog intenziteta u manje zahtevnim okruženjima, ali sve je više pitanja o njihovoj efikasnosti u budućim sukobima višeg nivoa u delikatnom vazdušnom prostoru.

A-10 Izvor: Youtube/Front Cost

"Jedno sporedno pitanje – zašto te A-10 ne damo Ukrajini?" upitao je Ignatius nakon što je Kendal u potpunosti odgovorio na početno pitanje. "General Braun je jutros odgovorio na pitanje za koje bi lovce Ukrajina mogla biti zainteresovana. To u velikoj meri zavisi od Ukrajine... Stariji američki sistemi su mogući", rekao je Kendal. "Bićemo otvoreni za razgovore sa njima o tome koji su njihovi zahtevi i kako ih možemo ispuniti."

"Ne mogu da spekulišem o tome koje bi avione mogli da gađaju", rekao je general Braun upitan o obuci ukrajinskih pilota u SAD, tokom njegovog odvojenog razgovora u Aspenu. "To će biti nešto što nije rusko", dodao je on. Braun je istakao da bi evropske ponude, ali i američke, mogle da budu mogućnost. To je, inače, pomalo zaboravljena, ali jedna od najsmrtonosnijih letelica kada je u pitanju uništavanje oklopa na zemlji, što je izuzetno veliki problem za ukrajinske snage s obzirom na nadmoć Rusije u tom segmentu naoružanja i opreme.

Za sada bez planova isporuke

Prošle nedelje, članovi Predstavničkog doma američkog Kongresa glasali su za uključivanje ovlašćenja za finansiranje obuke ukrajinskih borbenih pilota u nacrt godišnjeg plana politike odbrane, Zakona o nacionalnoj odbrani (NDAA) za fiskalnu 2023. godinu. Taj zakon još uvek treba da bude finalizovana, a zatim usaglašena sa posebnom verzijom koja je sada u toku u Senatu, pre nego što Kongres može da je stavi na konačno glasanje, nakon čega bi mogla da stigne do stola predsednika Džoa Bajdena da bude potpisan zakon.

Primedbe Kendala i Brauna značajno se razlikuju od odgovora koje su dali na pitanja o slanju A-10 u Ukrajinu u martu, kada su obojica bili mnogo konkretniji da nema aktivnih planova, pa čak ni razgovora o mogućnosti takvog transfera naoružanja.

A-10 Izvor: Youtube/AiirSource Military

"Ne znam ni za kakav trenutni plan, pa čak ni za bilo kakvu diskusiju o bilo kakvom trenutnom planu za isporuku aviona A-10 Ukrajincima", rekao je Kendal novinarima na simpozijumu Vazdušnog ratovanja Udruženja vazduhoplovnih snaga, a prenosi Breaking Defense. "Nisam upoznat sa bilo kakvim razgovorima ili planovima u okviru Vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Država da isporuče A-10 Ukrajini", rekao je Braun na istom događaju.

Pitanje slanja A-10, kao i drugih zapadnih borbenih aviona, u Ukrajinu se više puta postavljalo otkako je Rusija u februaru pokrenula sveobuhvatnu invaziju na tu zemlju. Do sada se Bajdenova administracija opirala ovim pozivima, koji su, između ostalih, dolazili od članova Kongresa, ukrajinskih zvaničnika i pripadnika vojske zemlje, kao i javnosti. Američke vlasti su obično izražavale zabrinutost da bi takve isporuke mogle doprineti eskalaciji sukoba i povećati rizik od njegovog prelivanja van granica Ukrajine.

Ta pozicija se stalno menja poslednjih nedelja, uključujući isporuku visoko pokretnih artiljerijskih raketnih sistema (HIMARS) zajedno sa precizno navođenim projektilima i planove za raspoređivanje naprednih raketnih sistema zemlja-vazduh srednjeg dometa (NASAMS). Potencijalna isporuka ovakvih sistema ukrajinskim snagama se pre samo nekoliko meseci smatrala apsolutno neprihvatljivom.

Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov objavio je u ponedeljak na Tviteru da je razgovarao sa američkim ministrom odbrane Lojdom Ostinom i da je njegov američki kolega imao "veoma dobre vesti, ali će detalji biti objavljeni malo kasnije". Ovo bi, međutim, moglo biti samo referenca na novo obećanje američke vlade da će poslati više HIMARS sistema, koji su već pokazali značajan uticaj na tok sukoba. Ne tako davno, sama ideja o slanju A-10 u Ukrajinu, ili bilo gde drugde, bila bi uglavnom sporna. Kongres je godinama blokirao Vazduhoplovstvo da odustane od svojih Varthogova, a američki zakonodavci su u više navrata zahtevali, pre svega, garancije da američke snage neće izgubiti kritične sposobnosti za blisku vazdušnu podršku kao rezultat bilo kakve odluke.

Ova dugogodišnja pozicija sada omekšava. Trenutna verzija NDAA Predstavničkog doma pristaje na predlog Vazduhoplovnih snaga da se 21 A-10 povuče u narednoj fiskalnoj godini. Komitet Senata za oružane snage saopštio je u ponedeljak da se takođe slaže.

Čini se da su druge potencijalne političke prepreke nestale. Vazduhoplovstvo se 2003. godine usprotivilo potencijalnom zakupu aviona A-10 kolumbijskom vazduhoplovstvu, delom zbog zabrinutosti zbog reakcije Stejt departmenta, koji se raspitivao o kupovini flote Varthogs-a za pretvaranje u oklopne platforme za raspršivanje herbicida u podrška operacijama protiv narkotika u Latinskoj Americi. Po svemu sudeći, 'vazdušno krilo' Stejt departmenta - velika iako pomalo nejasna organizacija - izgleda da je prerasla svaki interes koji je mogao da ima za korišćenje A-10 u ove svrhe. Nabavili su nekoliko rashodovanih američkih vojnih OV-10 Broncos i pretvorili ih u oklopne avione za prskanje, pre nego što su ih pustili kao modifikovane komercijalne prskalice za useve.

Naravno, ostaje da se vidi da li će Ukrajina dobiti A-10 ili ne. Zabrinutost Vazduhoplovnih snaga zbog ranjivosti Warthog-a u visokokvalitetnim okruženjima koja zahtevaju intenzivnu protivvazdušnu odbranu odnosi se na sukob u Ukrajini, gde se avioni sa obe strane sukoba svakodnevno suočavaju sa značajnim pretnjama. S druge strane, A-10 je dizajniran da izdrži teška oštećenja u borbi i da se brzo popravi i vrati u upotrebu.

Idealne karakteristike za Ukrajinu

Ovi avioni mogu da rade i sa opasnih aerodroma sa relativno ograničenim manevarskim prostorom. Sve ove karakteristike idealno odgovaraju potrebama Ukrajine. Treba uzeti u obzir da ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo i dalje leti daleko manje sposobnim avionima Su-25 Frogfoot – veoma grubim kolegom A-10 iz sovjetske ere – u svakodnevnim misijama.

I američki i ukrajinski zvaničnici bi morali da odluče kako bi drugi faktori, kao što su obuka i logistički zahtevi, mogli da utiču na praktičnost isporuke bilo kog broja A-10, kao i koje oružje bi im bilo dostupno ako bi ga isporučili Ukrajinci. Na trupu aviona su instalirani neki osetljivi sistemi koje bi verovatno takođe trebalo ukloniti pre isporuke.

"Zahvaljujući prethodnim programima vojne razmene, Ukrajina već ima mali broj pilota obučenih da lete na A-10", rekao je o obuci penzionisani general vazduhoplovstva Filip Bridlav, ali The Var Zone nije mogao da potvrdi tu informaciju.

Uzimajući sve u obzir, ako se bilo koji A-10 eventualno pojavi na nebu iznad Ukrajine, to bi moglo pomoći da se okonča debata o njihovoj sposobnosti da zauvek deluju u okruženjima visoke opasnosti, bez obzira na to kako se ponašaju. Istovremeno, isporuka A-10 Ukrajini mogla bi konačno da obezbedi čelnicima Vazduhoplovstva neophodno pokriće da jednom zauvek povuku flotu ovih aviona iz operacija.