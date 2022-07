Nema obavještajnih podataka da je Vladimir Putin lošeg zdravlja, rekao je direktor CIA.

Izvor: YouTube/screenshot

Sve je više nepotvrđenih medijskih spekulacija da je Putin, koji ove godine puni 70 godina, lošeg zdravlja, i da boluje vjerovatno od raka. Ali šef CIA Vilijam Berns je rekao da nema dokaza koji bi to potvrdili, šaleći se da Putin izgleda i "previše zdravo". Njegovi komentari su uslijedili kada su SAD najavile da će Ukrajini obezbijediti više oružja dugog dometa. Sergej Lavrov rekao je da ruski vojni fokus u Ukrajini više nije samo istok i nagovijestio da se strategija Moskve promijenila nakon što je Zapad isporučio Ukrajini takvo oružje.

"Vjeruje u kontrolu"

"Puno je glasina o zdravlju predsjednika Putina, ali koliko možemo da vidimo, on je potpuno zdrav", rekao je Berns na bezbjednosnom forumu u Aspenu u Koloradu. On je dodao da ovo nije formalna obavještajna procjena. Međutim, s obzirom na njegovu funkciju, ovaj komentar o Putinu bi mogao da smanji nade njegovih protivnika koji vjeruju da je propast Rusije jako blizu. Gospodin Berns, koji je bio ambasador u Moskvi, rekao je da je posmatrao i imao posla sa ruskim liderom više od dvije decenije. Putin "vjeruje u kontrolu, zastrašivanje i izjednačavanje" i ove osobine su ga ojačale tokom poslednje decenije kako senjegov krug savjetnika sužavao, rekao je šef CIA.

"On je uvjeren da je njegova sudbina kao ruskog lidera da vrati Rusiju kao veliku silu. On vjeruje da je ključ za to da se ponovo stvori sfera uticaja u ruskom susjedstvu i to ne može da uradi bez kontrole Ukrajine."

Berns je otputovao u Moskvu u novembru da upozori na ozbiljne posledice invazije na Ukrajinu nakon obavještajnih podataka koje su SAD prikupile o planovima Rusije. "Putin zaista vjeruje u njegovu retoriku. Čuo sam ga tokom godina privatno kako kaže da Ukrajina nije prava zemlja. Pa, prave zemlje uzvraćaju udarac. I to su Ukrajinci uradili."