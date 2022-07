Novi toplotni talas, drugi za mesec dana, "potpuno je neuobičajen"!

Manje od mesec dana posle poslednjeg toplotnog talasa, živa u termometru juče je ponovo porasla na neuobičajeno visok nivo na Pirinejskom poluostrvu, gde su izmerena 42 stepena Celzijusa, i na jugu Francuske. Sve češća pojava toplotnih talasa direktna je posledica klimatskih promena, kažu naučnici, jer se povećavaju jačina, trajanje i učestalost emisije gasova staklene bašte.

U Španiji je najviša temperatura od 43,3 stepena Celzijusa izmerena u Kandeledi, saopštila je španska meteorološka služba Aemet. U ostalim gradovima na jugu i u centru, poput Sevilje i Badahosa, izmerena su 42 stepena.

Potrajaće

Ovaj novi toplotni talas, drugi za mesec dana nakon onog sredinom juna, "potpuno je neuobičajen" u zemlji u kojoj visoke temperature leti nisu retkost, rekao je Ruben del Kampo, portparol Aemeta. Toplotni talas počeo je u nedelju i mogao bi "da traje devet do 10 dana, tako da bi to mogao biti treći najduži toplotni talas u Španiji od 1975. godine", rekao je on za Frans pres.

"Klimatske promene uzrok su češćih i jačih toplotnih talasa", dodao je Del Kampo, podsećajući da se njihov broj u zemlji udvostručio u poslednjih dvanaest godina. Najgore će biti između utorka i četvrtka, upozorava Aemet, koji nije mogao da kaže da li će biti oboren apsolutni temperaturni rekord zabeležen u Španiji (47,4 stepena izmereno u Montoru, kod Kordobe, u avgustu 2021. godine).

U susednom Portugalu temperatura je tokom vikenda ponegde porasla i do 44 stepena. Iako je temperatura danas bila nešto niža, u okolini Evore, na jugoistoku, i dalje se očekuju 42 stepena, saopštila je nacionalna meteorološka služba koja za utorak i sredu najavljuje novi porast temperature.

Toplotni talas i u Francuskoj

U ponedeljak je toplotni talas zahvatio i Francusku sa jugozapada, saopštio je Meteo-Frans. Temperature na dobrom delu francuske teritorije prelazile su 30 stepeni Celzijusa, a od utorka bi ponegde mogle da dostignu i 39. Vrhunac ovog talasa će verovatno biti "između subote i utorka" 19. jula, dodaje Sebastijan Leas iz Meteo-Francuske, napominjući da je prerano upoređivati ovaj fenomen sa smrtonosnom vrućinom leta 2003. godine.

U Velikoj Britaniji, gde se u ponedeljak i utorak na jugozapadu očekuju 33 stepena Celzijusova, nacionalna meteorološka služba izdala je tzv. narandžasto upozorenje na "ekstremne vrućine" od nedelje, sa temperaturom iznad 35 stepeni.

Talas će zahvatiti Evropu

Kako se nizak pritisak razvija prema zapadu Evrope, ova intenzivna vrućina će se proširiti na sever kroz Francusku, potencijalno dostići Veliku Britaniju do vikenda, kao i na istok u veći deo centralne Evrope. Najviše temperature će verovatno i u delovima Nemačke preći 40 stepeni Celzijusa.

Britanija je u opasnosti da obori svevremeni temperaturni rekord od 38,7 stepeni postavljen u Kembridžu u julu 2019. Met Office je izdao upozorenje o ekstremnoj vrućini.Takvo upozorenje je do sada izrečeno samo dva puta. Met Office savetuje ljudima da ostanu u zatvorenom prostoru kad god je to moguće i piju puno tečnosti. Roditelji se upozoravaju da ograniče izlaganje dece suncu.

Temperature u delovima centralnog i istočnog Mediterana takođe će porasti za oko 10 stepeni iznad normale, premašivši granicu od 40 stepeni u Italiji i na Balkanu, piše Gardijan.