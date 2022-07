Liza Donagi (43) pronašla je svog sina na podu njihove kuće u Britaniji, sa balonom preko glave i vrata.

Izvor: gofoundme.com/screenshot

Petogodišnji dečak iz Britanije je posle šest dana na intenzivnoj nezi umro u bolnici nakon što se otrovao helijumom, navode britanski mediji. Karlton Noa Donagi je umro dok je pokušavao da uđe u veliki balon u obliku dinosaurusa sa helijumom. Liza Donagi (43) pronašla je svog sina na podu njihove kuće u Dunstonu, u Britaniji, sa balonom preko glave i vrata.

Komšije su dečaka pokušale da ožive pre nego što su lekari stigli na mesto događaja i prevezli ga avionom u bolnicu u Njukaslu. Proveo je šest dana na intenzivnoj nezi, ali je nažalost preminuo, prenosi Chronicle Live. Liza, koja je takođe mama još troje dece, rekla je da su uživali u toplom vremenu u bašti kada se nesreća dogodila. Rekla je da je otišla da proveri Karltona koji je ušao unutra da bi otišao u toalet.

"Kada sam ušla, bio je na podu sa balonom preko glave i vrata. Bio je to balon dinosaurusa koji je bio iste veličine kao on. Mislim da je ušao u balon da bi se prerušio u dinosaurusa i da bi napolju iznenadio svoje nećake. Povukla sam balon sa njega i vrisnula. Mislim da sam ga odnela do vrata terase. Kao majka, znala sam da je umro, nije reagovao. Imao je širom otvorene oči i bio je bled."

Lizina komšinica Ejmi Morison je izvršila reanimaciju na Karltonu dok hitna pomoć nije stigla u kuću, a Liza je opisala kako se sve odigralo.

"Srušila sam se travu. Vrištala sam i vrištala, i vrištala. Moj mali dečak je umro. Bila sam ukočena od straha i užasa. Ejmi je pokušavala da oživi mog dečaka dok nije stigla hitna pomoć. Bila je fantastična i tako sam zahvalna. Hitnoj pomoći je trebalo četiri minuta da stignu, ali izgledalo je kao da je prošlo četiri sata!"

Karlton je avionom prebačen u bolnicu i Liza ga je tamo dočekala nakon što su je prevezli policijskim kolima sa rotacijom.

"Sećam se da je lekar rekao da je u jako lošem stanju. Samo sam udarila o pod, nisam mogla da ustanem. Plakala sam 'moj dečak, moj dečak'. Bilo je užasno." Rekla je da su doktori uskoro saopštili da ne mogu više ništa da urade da ga spasu. Veruje se da je uzrok Karltonove smrti unos helijuma, ali to tek treba da potvrdi mrtvozornik. Liza sada želi da upozori druge na opasnosti helijuma.

"To je otrov koji može da odnese život za nekoliko sekundi. Veoma je opasan. Odneo je život mom sinu, on je samo želeo da bude dinosaurus. Može da odnese život detetu i može da odnese život odrasloj osobi. Želim da roditelji, bake i deke, dadilje, odrasli, učenici, svi koji su došli u kontakt sa helijumom budu oprezni u pogledu načina na koji ga koriste i odlažu."