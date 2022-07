Devojka Rouzi Cepelin iz Australije zarađuje velike pare tako što se snima dok jede.

Rouzi Cepelin iz Perta u Australiji kaže da zarađuje stotine dolara tako što se snima dok jede hranu za muške obožavaoce. U jednom od videa koje je objavila za svojih 22.000 gladnih obožavalaca, kaže da može da zaradi gotovo 1000 dolara što je oko 980 eura, po objavi videa u kom jede raznu hranu.

Ona kaže da joj ne smeta to što joj stižu zahtevi za pregled takvog sadržaja i da njeni muški pratioci vrlo često traže da se snima tako da ružem za usne namaže hranu i lice.

Obično snima celi obrok, od početka do kraja, te da bi za takav video, u kom se namazala ružem po licu, sličan onome koji je nedavno objavila na TikToku, mogla da dobije i do 200 američkih dolara.

Još jedan učestali zahtev koji dobija od pratilaca je da se pretvara da je za stolom za kojim sede još dvoje ljudi i da razgovara s kamerom kao da je pratilac s njom u sobi, prenosi Njujork Post.

Zanimljivo, kaže da kad se snima, pazi na svoje ponašanje za stolom, jer neki muškarci vole kad neuredno jede, tako da joj hrana ispada iz usta. No, što je više "posla" oko samog jedenja uključeno u video, ona za njih traži višu cenu.

"Cena mojih videa može ići i do 1000 američkih dolara (oko 980 eura), pogotovo ako moram pripremati obrok, ili ako je reč o velikom obroku, ako mi se hrana koju moram da pojedem baš i ne sviđa, a pratioci to traže", objašnjava devojka.

Postoji jedan zahtev koji je morala da odbije, pošto je ona vegetarijanka i rekla je da joj je bilo nuđeno do i 1700 američkih dolara što ispadne oko 1670eura za konzumaciju mesa, no to je ljubazno odbila. Zaključila je da bi cena za nešto takvo što se nje tiče bila najmanje 7.000 dolara, ili oko 6870 eura.