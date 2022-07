Severnoj Koreji prete kolera i glad, upozoravaju stručnjaci i međunarodna zajednica.

Izvor: YouTube/WION

Severna Koreja je tek ove godine prijavila prva žarišta "infekcije sa temperaturom", koju još uvek ne naziva zvanično korona virusom. Dok brojke rastu, zaraženih je na hiljade a umrlih navodno nema, stručnjaci i međunarodna zajednica brinu se da ova zatvorena zemlja krije koja je bolest zapravo u pitanju.

Tomas Odžeja Kvintana, specijalni izveštač Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Severnoj Koreji, rekao je da je nemoguće proceniti pravi opseg infekcije u zemlji čija populacija nije vakcinisana, postoji problem sa uhranjenošću i zdravstveni sistem je nestabilan. Navodi da je čuo za prijavljene smrti među decom i starcima, ali podvlači da te informacije nisu zvanično potvrđene.

"Ne mogu da kažem da su strah koji smo imali 2020, vezan za katastrofalne posledice korone u Severnoj Koreji, i trenutna situacija, preterano različiti", rekao je on.

Izvor: YouTube/UN Human Rights Council

Doktor Ki B. Park, američki neurohirurg koji je godinama sarađivao sa hirurzima u Severnoj Koreji, navodi da "tišina" koja trenutno prati situaciju u toj zemlji nije dobra ni za njenih 25 miliona stanovnika, ni za ostatak sveta.

"Naša je dužnost da prijavljujemo promene u karakteristikama virusa korone, da budemo svesni da masovno širenje može da dovede do mutacija. Jedini način da to detektujemo je da delimo informacije", rekao je on.

U junu je Severna Koreja prijavila izbijanje epidemije neidentifikovane stomačne infekcije, zbog čega dr Park sumnja na koleru, a ne na kovid.

"U zemlji kao što je Severna Koreja, može se očekivati žarište zaraznih bolesti kao što je tifusna kolera. A među decom mlađom od pet godina, bolesti tog tipa su ubica broj jedan", rekao je on. Kolera je, inače, navodno izbila i u ratom razorenom Marijupolju a zbog simptoma se naziva i "plava smrt".

Izvor: YouTube/WION

"Severna Koreja ima potencijal da vrlo brzo vakciniše veliki broj ljudi, ali optimizam osujećuje činjenica da se ta zemlja odriče pomoći koju nude drugi", rekao je doktor misleći na činjenicu da su UN, SAD i Južna Koreja ponudile da pomognu u slučaju žarišta "temperature" i da su ostale bez ikakvog odgovora.

Kvintana upozorava i na glad koja bi mogla da pogodi ovu zemlju i napravi katastrofu sličnu onoj devedesetih. Nakon kraha Sovjetskoj saveza, ekonomija Severne Koreje zadobila je strašan udarac i procenjuje se da je deset odsto populacije umrlo od gladi.

"Ova opasnost je izuzetno realna, i nadam se da režim Kim Džong Una shvata da postoji ozbiljan rizik od umiranja od gladi", rekao je on.