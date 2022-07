Vladibaltijsk je kombinacija imena ruskog predsednika Vladimira Putina i imena koje je grad trebalo da nosi posle 1946. godine.

Lider ruske političke partije Pravedna Rusija – Za istinu Sergej Mironov predložio je da se Kalinjingrad preimenuje u Vladibaltijsk, a Kalinjingradska oblast u Baltičku teritoriju.

"Možda je došlo vreme da se razmisli o preimenovanju Kalinjingrada u skladu sa savremenom realnošću i domaćom tradicijom. Na primer, Vladibaltijsk i shodno tome, Baltička teritorija", rekao je Mironov, a prenose ruski mediji.

Vladibaltijsk je kombinacija imena ruskog predsednika Vladimira Putina i imena koje je grad trebalo da nosi posle 1946. godine. Mironov je rekao i da je ovaj region strateški veoma važan za Rusiju i da će promena imena istaći status regiona kao "zapadne isturene tačke", ali ovo pitanje moraju da reše stanovnici.

"Iz ovog imena odmah postaje jasno da je ovo isturena stanica na najzapadnijoj granici naše domovine, koja se proteže od Tihog okeana do Baltika. Ali, naravno, to pitanje treba da reše stanovnici regiona", rekao je on.

Kalinjingrad je sedište ruske Baltičke flote i, uopšte, visoko militarizovana zona u kojoj se, uz desetine hiljada vojnika i mornara Baltičke flote, nalaze balističke rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave.

Kalinjingrad je pao pod rusku vlast nakon pobede nad nacističkom Nemačkom na kraju Drugog svetskog rata. Pre toga, ovaj istorijski nemački grad se zvao Kenigsberg i imao je većinsko nemačko stanovništvo, iz vremena Kraljevine Pruske, ali je tokom i posle rata etnički očišćen i rusifikovan.

Grad je trebalo da bude preimenovan u Baltički 1946. godine, ali je na kraju dobio ime Kalinjingrad u čast istaknutog boljševičkog i sovjetskog lika Mihaila Kalinjingrada.