Nemačka je objasnila kakav je njen zvanični stav o naoružavanju Ukrajine.

Izvor: Profimedia/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський

Nemački kancelar Olaf Šolc u intervjuu za "CBS News", kancelar je naglasio da je usred rata u Ukrajini Berlin doneo "veoma, veoma tešku odluku" da promeni svoju dugoročnu političku strategiju da zemlji koja je u sukobu nikada ne obezbedi oružje.

"Nemačka nije u stanju da Kijevu snabdeva oružjem sličnim tempom kao SAD jer su naši resursi ograničeniji. Nemačka je poslala sve oružje koje je imala u zalihama. Odlučili smo i da isporučimo novo oružje iz naše industrije, za šta je potrebno duže vreme jer mora da se proizvodi", objasnio je u nedelju nemački kancelar Olaf Šolc, odgovarajući na navode da njegova zemlja "previše obećava i ne ispunjava" kada je reč o Ukrajini.

On je dodao da određeni sistemi naoružanja zahtevaju obuku ukrajinskih vojnika, što takođe usporava proces isporuke. On je naglasio da Berlin "koristi sva sredstva" da pomogne Ukrajini i da će to nastaviti da čini kako bi se izbegao mir pod ruskim uslovimam, jer to kako kaže, neće prihvatiti ni Ukrajina ni Zapad.

"Najvažnije je da mi sada shvatimo da mi ne podržavamo samo Ukrajinu, već i da menjamo način na koji trošimo novac na odbranu. Veliko povećanje troškova za oružje omogućiće Nemačkoj da brže reaguje ako postoji pretnja NATO-u ili nemačkoj bezbednosti", rekao je Šolc.