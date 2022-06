Britanski ministar odbrane je rekao da postoji veoma realna opasnost da bi Putin mogao da napadne van granica Ukrajine.

Britanski ministar odbrane Ben Volas bio je jutros gost na radiju LBC gde je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin ima sindrom malog čoveka.

"Svakako mislim da je Putinov pogled na sebe i svet sindrom malog čoveka, mačo pogled. Retko čujete izraz 'sindrom male žene'. Uvek čujete sindrom malog čoveka i on ga ima", rekao je Volas.

On je juče rekao da postoji veoma realna opasnost da bi Putin mogao da napadne van granica Ukrajine. Volas je opisao Rusiju kao najdirektniju i najveću pretnju Evropi.

Podsetimo, jutros je i Boris Džonson izneo uvrede na Putinov račun. Kako prenosi BBC, britanski premijer je rekao da je "luda, mačo" invazija "savršen primer toksične muškosti" i pozvao da "više žena dođe na pozicije moći".

Džonsonovi komentari dolaze uoči sastanka NATO-a na kojem će saveznici razgovarati o tome kako da odgovore na buduće pretnje. Govoreći o rodnoj ravnopravnosti i značaju obrazovanja, on je ponovio da je "potrebno više žena na pozicijama moći".

"Da je Putin žena, što očigledno nije - ali da jeste, zaista ne mislim da bi se upustio u ludi, mačo rat, invaziju i nasilje na način na koji je to učinio. Ako želite savršen primer toksične muškosti, on to radi u Ukrajini", rekao je Džonson.