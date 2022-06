Na samitu G7 je dogovreno da se primijeni plan za suprotstavljanje ekonomskom razvoju Kine.

Lideri Grupe sedam obećali su u nedelju da će prikupiti 600 milijardi dolara privatnih i javnih sredstava tokom pet godina za finansiranje potrebne infrastrukture u zemljama u razvoju i suprotstavljanje projektu Kine Pojas i put vrijedan više triliona dolara, prenosi Rojters.

Američki predsjednik Džo Bajden i drugi lideri G7 ponovo su pokrenuli novo preimenovano "Partnerstvo za globalnu infrastrukturu i investicije", na svom godišnjem skupu koji se ove godine održava u Šlos Elmau u južnoj Njemačkoj. Bajden je rekao da će Sjedinjene Države dati 200 milijardi dolara bespovratnih sredstava, federalnih fondova i privatnih investicija tokom pet godina za podršku projektima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima koji pomažu u borbi protiv klimatskih promjena, kao i poboljšanju globalnog zdravlja, rodne ravnopravnosti i digitalne infrastrukture.

"Želim da budem jasan. Ovo nije pomoć ili dobrotvorne svrhe. To je investicija koja će svima donijeti zaradu", rekao je Bajden i dodao da će to omogućiti zemljama da "vide konkretne prednosti partnerstva sa demokratijama". On je dodao i da bi stotine milijardi dodatnih dolara mogle doći od multilateralnih razvojnih banaka, razvojnih finansijskih institucija, državnih fondova i drugih.

Evropa će tokom istog perioda mobilisati 300 milijardi eura za inicijativu za izgradnju održive alternative kineskoj šemi Inicijative Pojas i put, koju je kineski predsjednik Si Đinping pokrenuo 2013, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na skupu. Kineska investiciona šema uključuje razvoj i programe u preko 100 zemalja sa ciljem stvaranja moderne verzije drevnog trgovačkog puta Puta svile od Azije do Evrope. Zvaničnici Bijele kuće rekli su da je plan donio malo opipljive koristi za mnoge zemlje u razvoju.

Bajden je istakao nekoliko vodećih projekata, uključujući projekat solarnog razvoja u Angoli vrijedan dvije milijarde dolara uz podršku Ministarstva trgovine, američke izvozno-uvozne banke, američke firme AfricaGlobal Schaffer i američkog projektanta Sun Africa. Zajedno sa članicama G7 i EU, Vašington će takođe pružiti tehničku pomoć od 3,3 miliona dolara Institutu Pasteur de Dakar u Senegalu dok razvija fleksibilnu fabriku za proizvodnju više vakcina u industrijskom obimu u toj zemlji koja može da proizvede COVID-19 i druge vakcine, projekat koji uključuje i EU.