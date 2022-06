Petkov je novinarima pričao o ljudima koje smatra ključnim za rušenje svoje vlade.

Bugarski premijer Kiril Petkov koji je u odlasku, okrivio je Rusiju i mafiju u njegovoj zemlji za pad vlade. Petkov, koji je preuzeo dužnost premijera prije šest mjeseci, obratio se javnosti nakon što je bugarski parlament juče izglasao nepovjerenje vladi. U glasanju o nepovjerenju, 123 poslanika su glasala protiv vlade od njih 239.

On je kritikovao rad opozicije, ali i postupke pojedinih koalicionih partnera. Petkov je novinarima priznao da je njegova najveća politička greška u pregovorima o saradnji sa nekim bugarskim strankama koje svoje interese stavljaju ispred državnih, piše Politiko.

Petkova vlada je obećala da će se boriti protiv široko rasprostranjene korupcije u Bugarskoj, a time je i zvanična Sofija zauzela čvrst stav protiv ruske invazije na Ukrajinu.

Petkov je novinarima pričao o ljudima koje smatra ključnim za rušenje svoje vlade, pa je pomenuo i ruskog ambasadora u Sofiji. On je okrivio Rusiju za njegovu smjenu preko poslanika krajnje desničarske stranke Preporod. Spomenuo je i mafiju.

"U ovih šest mjeseci htjeli smo da se borimo protiv modela korupcije izraženog kroz partije kao što su 'Preporod' i 'Ima takav narod' i da branimo bugarske, a ne strane interese. Mislim da se ruski uticaj ovde uvukao", rekao je odlazeći bugarski premijer.

On je rekao da postoji jedna stvar u kojoj vlast nije pogriješila, a to je odluka da ne odstupaju od principa i obećanja koja su dali. Za lidere opozicionih partija Bojka Borisova i Slavija Trifonova Petkov nema lijepe reči.

"Trifonov je istorija, nikada više neće imati priliku da napravi politički pokret, a da ne laže toliki broj ljudi. Ljudi su vidjeli kako su njegove riječi prerasle u laž. On je jednostavno zaostao", rekao je Petkov.

On je bivšem bugarskom premijeru Borisovu poručio da će ga sustići grijesi prošlosti. "Ako se danas osjećate prijatnije zbog pada vlade, to je privremeno. Nijedna strana nije spremna da pregovara sa vama, vi niste nikakav faktor", rekao je on bivšem premijeru Borisovu.