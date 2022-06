Pored gavnog grada Maldiva, gradi se plutajući grad, dovoljno velik da primi 20.000 ljudi.

Izvor: Maldives Floating City

Vekovima su starosedeoci od Azije do Amerike živeli na vodi. Bilo da se nalaze na jezerima, okeanu ili moru, "radili" su sa talasima da bi izdržavali svoje porodice, domove i zajednice. Savremeni graditelji nekretnina dugo su posmatrali jedinstvena "plutajuća ostrva" planete - zavideći im na njihovoj korisnosti, genijalnosti i održivosti.

Ali prevođenje ovih lokalnih stanova u moderne, komercijalno održive nekretnine oduvek se činilo nedostižnim. Do sada. U tirkiznoj laguni, samo 10 minuta vožnje čamcem od Malea, glavnog grada Maldiva, gradi se plutajući grad, dovoljno velik da primi 20.000 ljudi.

Dizajniran po uzoru na "moždani" koral, grad će se sastojati od 5.000 plutajućih jedinica, uključujući kuće, restorane, prodavnice i škole, sa kanalima između njih. Prve jedinice biće otkrivene ovog meseca, a stanovnici će početi da se sele početkom 2024. godine, a ceo grad bi trebalo da bude završen do 2027. godine.

Projekat, na kojem zajedno rade investitori za nekretnine "Dutch Docklands" i Vlada Maldiva, nije zamišljen kao divlji eksperiment ili futuristička vizija, gradi se kao praktično rešenje za surovu realnost porasta nivoa mora. Arhipelag od 1.190 nižih ostrva, Maldivi su jedna od najugroženijih nacija na svetu i to sve zbog klimatskih promena. Osamdeset procenata njene kopnene površine je manje od jednog metra iznad nadmorske visine, a sa nivoima koji se predviđaju da će porasti i do jednog metra do kraja veka, skoro cela zemlja bi mogla biti potopljena.

Ali ako grad plovi, mogao bi da se uzdigne sa morem. Ovo je "nova nada" za više od pola miliona stanovnika Maldiva, rekao je Koen Olthuis, osnivač Vaterstudija, arhitektonske firme koja je dizajnirala grad.

"To može dokazati da postoje pristupačne stambene jedinice, velike zajednice i normalni gradovi na vodi koji su takođe bezbedni. Maldivljani će od klimatskih izbeglica postati klimatski inovatori", rekao je za CNN. Olthuis je osnovao Vaterstudijo 2003. godine, arhitektonsku firmu koja je u potpunosti posvećena izgradnji na vodi. Vaterstudijo je dizajnirao više od 300 plutajućih domova, kancelarija, škola i zdravstvenih centara širom sveta.

Pogledajte kako izlgeda ovaj plutajući grad:

Normalan grad, samo na površini vode

Projekat na Maldivima ili grad na vodi za 20.000 ljudi izgrađen je za manje od pet godina. Pokrenuti su i drugi planovi za plutajuće gradove, kao što je Okeaniks Siti u Busanu, Južna Koreja, i niz plutajućih ostrva na Baltičkom moru koje je razvila holandska kompanija Blue21, ali nijedan nije u konkurenciji sa ovim projektom i vremenskim okvirom.

Grad Vaterstudijo je dizajniran da privuče lokalno stanovništvo svojim kućama u duginim bojama, širokim balkonima i pogledom na more. Stanovnici će se kretati čamcima, ili mogu hodati, koristiti biciklo ili voziti električne skutere ili kolica po peščanim ulicama.

Modularne jedinice se konstruišu u lokalnom brodogradilištu, a zatim se odlvače u plutajući grad. Jednom postavljeni, pričvršćeni su za veliki podvodni betonski trup, koji je pričvršćen za morsko dno na teleskopskim čeličnim štulama koje mu omogućavaju da lagano fluktuira sa talasima. Koralni grebeni koji okružuju grad pomažu u stvaranju prirodnog razbijača talasa, stabilizujući ga i sprečavajući stanovnike da osete morsku bolest. Veštački korali napravljeni su od staklene pene i povezani su sa donjim delom grada.

Cilj je da grad bude samostalan i da ima iste funkcije kao grad na kopnu. Stanovnici će imati električnu energiju, napajanu pretežno solarnom energijom, a postojaće i kanalizacija. Grad će koristiti duboko morsko hlađenje, koje uključuje pumpanje hladne vode iz dubokog mora u lagunu, pomažući u uštedi energije.