Godon Braun, bivši britanski premijer, istakao je da je Vladimir Putin veliki oportunista i da će iskoristiti tuđu slabost, a prisjetio se i svog susreta sa šefom Kremlja 2006. godine.

Izvor: Youtube/ Sky News/screenshot

Bivši britanski premijer Gordon Braun otkrio je da mu je prijetio ruski predsjednik Vladimir Putin tokom zvanične posete Moskvi 2006. godine, dodajući da Zapad nije uspio da se suprotstavi ruskom predsjedniku ni godinama prije nego što je započeta invaziju na Ukrajinu.

Braun je takođe osudio "globalno nejedinstvo“ nakon što 150 zemalja nije uspjelo da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu.

"Nemam iluzija o tome kakav je Putin“, rekao je bivši premijer u intervjuu za The Telegraph. On je takođe podsjetio na posjetu Kremlju 2006. godine.

"Stavili su me na veoma nisku stolicu pa sam ga gledao. On je relativno nizak čovek i nosi štikle. U svakom slučaju, tog dana je izvadio te svoje kartice i počeo da čita sve te podatke o meni koje je imao, kao "Htio je da dokaže da je znao više o meni nego što sam ja znao o sebi. Dakle, kada ljudi kažu da se Putin promijenio i da je tek sada postao prijetnja, mogu da vam kažem da mi je i tada prijetio", rekao je Braun prenosi Dejli Mejl.

On vjeruje da Putin odgovara samo kada mu neko "beskompromisno pokaže snagu“.

"Jedina stvar koju Putin razumije je snaga. On će iskoristiti slabost; on je veliki oportunista", dodao je on.

Braun takođe upozorava da je neaktivnost Zapada povodom ruske invazije na Krim 2014. godine, koja se dogodila dok je Dejvid Kameron još bio britanski premijer, "dozvolila Putinu da razmisli kako bi mogao da se izvuče sa daljim takvim akcijama“.

On je takođe osudio 150 zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu i sugerisao da je jedan od uzroka neuspjeha Zapada to što se nije uhvatio u koštac sa globalnim siromaštvom.