Ključno pitanje koliko će trajati ciklus kamatnih stopa i koliko će globalna ekonomija usporiti.

Izvor: Shutterstock

Finansijska tržišta se suočavaju sa “novim svetskim poretkom“, dramatično je upozorila švajcarska investiciona banka “Credit Suisse”. Centralne banke agresivno pokušavaju da obuzdaju inflaciju podizanjem referentnih kamatnih stopa. Investitori tvrde da su tržišta trenutno u "savršenoj oluji".

"Imamo rastuću inflaciju, veće kamate i rat u Ukrajini kao faktore koji uzimaju investicioni danak. Ova oluja se pojačala poslednjih dana najavom Federalnih rezervi SAD o najvećem povećanju referentne kamatne stope od 1994. godine i potezima švajcarske nacionalne banke koja je svojom agresivnom monetarnom politikom zatekla tržišta", rekao je za Dejli Telegraf Majkl Strobak, šef globalnih investicija u “Credit Suisse”.

On je upozorio klijente svoje banke da je "savršena oluja" pogodila čak i dobro diverzifikovane portfelje, što je dovelo do korekcija na tržištu obveznica i akcija. To znači da su investitori ostali bez sigurnog uporišta u investiranju.

"Ovo je u najmanju ruku resetovanje sadašnjeg perioda još uvek niskih kamatnih stopa i prelazak u eru globalno viših kamatnih stopa. Očekuje se da će se visoka volatilnost na tržištima nastaviti tokom perioda prilagođavanja, pošto resetovanje donosi neizvesnost i naravno znatno manje komfornu monetarnu politiku", rekao je Strobak i dodao da je ključno pitanje koliko će trajati ciklus kamatnih stopa i koliko će globalna ekonomija usporiti.

Uprkos tome, Strobak poziva investitore da ostanu na tržištu.

"Lako je okačiti kopačke o klin u vremenima najvećih turbulencija i uočenih rizika. Ali čvrsto verujem da situacija nije tako sumorna. Jedan od naših osnovnih investicionih principa je da tržišno vreme uvek prevlada na trenutak i to bi, po meni, trebalo primeniti i sada", tvrdi on.

S druge strane, Ričard Hodžis, menadžer fonda obvezničkog fonda "Nomura Global Dynamic", smatra da američki FED naglim podizanjem kamatnih stopa orkestrira recesiju i da neće biti oporavka dok se takva monetarna politika ne završi.

"FED je sada fokusiran isključivo na smanjenje inflacije, pa je odlučio da orkestrira recesiju. Njihov cilj je da rebalansiraju jaz između ponude i potražnje smanjenjem tražnje", rekao je Hodžis.

On takođe poziva investitore na strpljenje. Savetuje im da sačekaju kraj podizanja kamata, jer bi tada mogli da imaju neverovatnu priliku da dobro zarade.